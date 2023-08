Karácsony az atlétikai vb-ről: A nemzetközi sportdiplomácia nem olyan, mint a magyar belpolitika, nem a balhé a lényeg, hanem annak elkerülése

„Nem akarom senkinek az érdemeit elvitatni, sem mondjuk a stadionépítés elszálló költségeinek a felelősségén osztozni, de ettől még tény: a főváros támogatása nélkül nem lett volna atlétikai vb Budapesten” – írta Facebookon Karácsony Gergely.

photo_camera Fotó: HERVIO JEAN-MARIE/KMSP via AFP

A főpolgármester posztjában úgy fogalmazott, „a nemzetközi sportdiplomácia nem olyan, mint a magyar belpolitika, nem a balhé a lényeg, hanem éppen annak az elkerülése”. Köszönetet mondott és gratulált a szervezőknek, „a rengeteg önkéntesnek, és mindenkinek, aki hozzájárult a sikerhez, köztük a budapesti polgároknak”. Szerinte „az ilyen nagyszabású sportesemények az egész világon élénk közéleti vitákat váltanak ki, hiszen okkal vetődik fel, lenne jobb helye is az ezekre fordított közpénznek. Vihetünk persze minden ilyen eseményt olajmonarchiákba – ott van pénz és nincs vita. Vagy megpróbálhatunk társadalmi egyetértést kialakítani ezek köré, leginkább azzal, hogy az otthont adó város hosszú távú fejlesztési terveinek a részéve tesszük ezeket az eseményeket és az ehhez szükséges beruházásokat”. Azt írta, „végül ez történt” most is, mert „2019 végén a fővárosi vezetés fontos fejlesztésekért cserébe járult hozzá a vb megrendezéséhez”.

„Nem akarom senkinek az érdemeit elvitatni, sem mondjuk a stadionépítés elszálló költségeinek a felelősségén osztozni, de ettől még tény: a főváros támogatása nélkül nem lett volna atlétikai vb Budapesten” – írta Karácsony, aki bejegyzését azzal zárta, „a sportünnepnek vége, az egészségesebb és zöldebb Budapestért folytatott hosszútávfutás folytatódik”.

Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője eközben véleménycikket írt arról, hogy akkor most már jöhet-e az olimpia, írását viszont azzal kezdi, hogy „a hallatlanul sikeres budapesti atlétikai világbajnokság lelátóján az elmúlt napokban már olyan közéleti szereplőket láthattunk büszkén fényképezkedni, akik nemhogy nem tettek hozzá semmit az elmúlt bő évtized magyar sportfejlesztéseihez, de kifejezetten akadályozták őket”. Ezután példálózott a főpolgármesterrel, mert szerinte „esetében például megismétlődött az, ami a Puskás Aréna építésekor: a stadionstopot hirdető, az építkezések folytatásának letiltásával fenyegetőző, mindenfélével zsaroló Karácsony Gergely (aki amúgy – éppen úgy, mint a Giro d'Italia budapesti rajtja alkalmával – egyetlen szóval sem köszönte meg a szervezőknek, versenyzőknek, önkénteseknek, hogy milyen nagyszerű hírét keltették a fővárosnak) csak a babérok learatásánál bukkant föl, hiszen ott téblábolt a megnyitón, és a fotót sem mulasztotta el a nemzetközi szövetség elnökével”. Majd rátért arra, hogy „talán az utolsó olyan nagy sportesemény, amely még hiányzott ahhoz, hogy Orbán Viktor a vb-re érkező sportdiplomaták és a NOB elnöke előtt mondhassa: »ha nem is egyszerre, de több darabban már mi is rendeztünk olimpiát«”. Szöllősi szerint Orbán kijelentette, hogy „aligha maradhatunk olimpiai nélkül az idők végezetéig”, illetve hogy „vasárnap már Németh Balázs, a vb-t szervező cég főnöke is az áhított budapesti olimpiáról posztolt”.

Szerinte ehhez azonban „olyan egyetértés kellene, amilyet az elmúlt napokban átélhetett, aki kilátogatott a hajdani rozsdaövezetben kialakított Nemzeti Atlétikai Központba, és élvezte a száznál is több országból érkező külföldiek és a magyarok vidám dzsemboriját”.