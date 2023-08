Közel sincs még vége a fesztiválszezonnak és a közös sörözéseknek

Nem az a kérdés, hogy mi az a „sabro-mosaic-amarillo komlókombináció”, hanem hogy mikor és hol tudod azonnal megkóstolni! Augusztus 29. és szeptember 3. között, a budapesti Szabadság téren, a Belvárosi Sörfesztiválon, ahol több mint 250 féle sörrel, a legjobb magyar főzdék kézműves különlegességeivel és nemzetközi márkák remekeivel várják a látogatókat hat napon át. A fesztiválnak most már második éve főtámogatója a magas színvonalú hazai sörkultúrát támogató SPAR Magyarország.

Kurucz Dániel, a Belvárosi Sörfesztivál főszervezője szerint évről évre növekszik a kézműves sörök népszerűsége, ezzel együtt nő a prémium minőségű termékek iránti igény is, ami azt jelenti, hogy sörtudatosabbak a fogyasztók. Annyira tudatosak, hogy még azt is megszavazták, milyen legyen a fesztivál hivatalos söre, vagyis a virágos-gyümölcsös illatú, igazán nyári Festival Hippie IPA.

És itt érdemes visszatérni a sabro-mosaic-amarillo komlókombinációhoz, mert bizony ezt használták a Festival Hippie India Pale Ale-nek az elkészítésekor. A Festival Hippie végleges formáját több ezren szavazták meg, így lett belőle egy tündöklően aranyszínű, frissítően gyümölcsös és komlóval telített finomság, egy laza, mégis izgalmas trópusi gyümölcsös íz- és illatbomba.

Ezt a csodát a Belvárosi Sörfesztiválon a SPAR Sörház standjánál tudod megkóstolni nemcsak 0,33dl-es dobozos változatban, hanem csapolva is! De a SPAR standnál ezen kívül találkozhatsz még a Pannonhalmi Főapátság sörfőzdéjének fűszeres, édeskés, citrusos Blonde-jával vagy korianderes-narancshéjas WITBIER-jével, megkóstolhatod a barackos, selymes, közepesen testes Fehér Nyúl Turbid-et, a speciális élesztő miatt egyedi, banános, szegfűszeges karaktert felvillantó Szent András Napkincs-et, és tucatnyi más sörkülönlegességet is. A fesztivál szervezői azt látják, hogy a kisüzemi sör töretlenül népszerű marad, egyre többen keresik tudatosan ezeket a termékeket. Nem véletlen, hogy a SPAR Magyarország jelenleg közel négyszáz féle sört értékesít, ezek közül pedig minden ötödik – több mint 150 fajta – már itthoni kisüzemi főzdékből kerül ki. A cél közös, méghozzá az, hogy a sör ne csak egy alkoholos ital legyen, de tartogasson izgalmas, felfedezésre váró, gasztronómiai élményt. márpedig ha azt olvasod, hogy „banános, szegfűszeges karaktert felvillantó” vagy „sabro-mosaic-amarillo komlókombináció”, egészen biztos lehetsz benne, hogy ezen a fesztiválon nemcsak egy szimpla sörözésben lesz részed, hanem igazi kulináris örömökben.

A kulináris örömöket pedig fokozza, hogy a Belvárosi Sörfesztivál nem csupán az aranysárga vagy épp mélybarna, habzó esetleg selymesen lágy sörökről szól. Augusztus 29. és szeptember 3. között a fesztiválon a street food ételek széles kínálatából kóstolhatsz, lesznek zenés programok, koncertek és DJ-k az esti zárásig.

A szervezők idén is rengeteg újdonsággal készülnek: elhozzák például a legnevesebb neves angol főzdék kiválóságait, miközben a hazai ízesített sörök és IPA-k közül is felvonultatják régi nagy kedvenceidet és a feltörekvő újdonságokat is.

A 7. Belvárosi Sörfesztivál programjairól és az egyéb tudnivalókról bővebben az esemény honlapján kapsz tájékoztatást: www.sorfesztival.hu