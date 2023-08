Meghalt Medvigy Gábor, a Sátántangó operatőre

Megrendülve tudatjuk, hogy szeretett barátunk, kollégánk, egyesületünk alapító tagja, Medvigy Gábor augusztus 27-én, 66 éves korában elhunyt - írja a HCA Magyar Filmoperatőrök Egyesülete.

Az 1957-ben született Medvigy Koltai Lajos osztályába járt a Filmművészetin 1983 és 86 között, egy évvel később már megjelent Tarr Béla korszakos filmje, a Kárhozat, amelyet ő fényképezett.

photo_camera Kárhozat Fotó: HUNGARIAN FILM INSTITUTE - HUNGA/Collection ChristopheL via AFP

Tarr Béla két másik világhírű alkotásának, a Sátántangónak és a Werckmeister harmóniáknak is ő volt az operatőre, és már csak ezek miatt is a legnagyobbak között van a helye. De Kamondi Zoltán, Makk Károly, Janisch Attila és Jeles András filmjeiben is dolgozott.

A HCA emlékeztet, hogy az utóbbi években egyre több diáknak adta át tudását, tanított a Budapesti Metropolitan Egyetemen, a Lumiere Filmiskolában és a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen.