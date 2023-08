Van iskola, ahol az alsós tanítónak már jelezték, felső osztályban fog tanítani

Augusztus 22-én jelent meg a Magyar Közlönyben a szeptember 1-jén kezdődő 2023/24-es tanév rendje.

Önmagában az, hogy mindössze 9 nappal a tényleges tanévkezdés előtt jelent meg a rendelet, beszédes: tavaly már július végén, 2021-ben június elején kihirdették a szeptembertől esedékes menetrendet.

A most kezdődő tanévnek azonban úgy vágtak neki az oktatási intézmények, hogy alig néhány nappal az első becsöngetés előtt még fogalmuk sem volt arról, mire készüljenek.

Mire ugyanis a tanév sarokpontjait rögzítő rendelet megjelent, a pedagógusok többsége már felvette a munkát az iskolákban. Egy sor olyan adminisztratív, az oktató-nevelő munkát előkészítő feladatot (alakuló értekezletek, a tantermek előkészítése, tanmenetek letisztázása, szülőkkel való kommunikáció stb.) végeznek, amihez egyébként jó lett volna tisztában lenniük azzal, hogyan fog kinézni a tanév.

„Az, hogy a rendelet most jelent meg, az mutatja, hogy kapkodnak, olyan döntéseket hoznak, amelyeknek egyelőre nem látszik a következménye” – magyarázta a 444-nek Komjáthy Anna, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának tagja.

A rendeletből többek közt kiderült:

2023/2024. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2023. szeptember 1. (péntek), utolsó tanítási napja 2024. június 21. (péntek).

Az őszi szünet 9 napos lesz, október 28-án, szombaton kezdődik, a szünet utáni első tanítási nap: november 6., hétfő.

A téli szünet 17 napig tart, december 22-én, pénteken kezdődik, a szünet után január 8-án, hétfőn kell először iskolába menni. Az első félév 11 nappal később, január 19-én ér véget.

Látszik, hogy a 2023/24-es tanévben is kitolódik a téli szünet, ahogy idén már a nyári vakáció is később kezdődik (tavaly még június 15-ig tartott a tanítás).

„A téli szünetet már tavaly is meghosszabbították, ennek az az elsődleges oka, hogy így kevesebbet kell fűteni az iskolaépületeket” – jegyezte meg Komjáthy Anna. Erről már tavaly beszélt Gulyás Gergely is, aki szerint a hosszabbítás indoka, hogy „lehetővé teszi, hogy spóroljunk az energiával.”

Nagyobb probléma, hogy a nyári szünet kezdetét is kitolták. „Lehet vitatkozni azon, hogy mennyire jó, ha a gyerekek két és fél hónapig nem járnak nyáron iskolába. Vannak, akik azzal érvelnek, hogy ez túl hosszú idő. Azzal is lehet érvelni, hogy például Németországban is rövidebb ideig tart a nyári szünet, jobban belelóg a nyárba a tanítás. Csakhogy ez az érv nem veszi figyelembe, hogy a magyar iskolaépületek többsége egyszerűen alkalmatlan arra, hogy a nyári melegben ott gyerekeket tanítsanak egész nap” – mondta Komjáthy Anna. A zömmel a hatvanas-hetvenes években, hatalmas ablakfelületekkel épült iskolákban légkondicionálás ugyanis nincs. Honnan is lenne? Így az épületek rettenetesen fel tudnak melegedni, pláne, hogy egyre hamarabb és hamarabb érkeznek meg hazánkba is a hőhullámok. Ebből a szempontból az a plusz hét, amivel kitolódik a tanév, legfeljebb a gyerekek megfőzésére lesz alkalmas.

Érdekes módon a szakképzésben – az erről szóló rendelet még később, augusztus 24-én jelent meg – az utolsó tanítási nap 2024. június 14. lesz, vagyis egy héttel rövidebb a tanév.

Megy-e? Marad-e?

Persze a nagy kérdés még mindig az: ki fog ebben az új tanévben tanítani?

Tíz nappal a tanévkezdés előtt 1600 betöltetlen pedagógus-álláshelyre kerestek munkaerőt. A helyzet annyira szorongató, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint is országos tanárhiány van. Ehhez képest Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár azt magyarázta, hogy nálunk az egy tanárra jutó diákok száma az uniós átlagnál is kedvezőbb.

Komjáthy Anna szerint nem lehet puszta matematikai képletté degradálni a problémát, amelyben a meglévő pedagógusok számával elosztjuk az aktuálisan az oktatási rendszerben lévő diákok számát.

„Van olyan intézmény, ahol az alsós tanítónak már most jelezték, hogy felső osztályban fog tanítani, bár azt nem mondták meg, hogy hányadik osztályban” – hozta fel példaként. Bár persze fel lehet tölteni darabra a pedagógusok létszámát az oktatási intézményekben, ez nem jelenti azt, hogy minden énekórát ilyen szakirányú pedagógus tart majd, vagy fizikában jártas tanár tartja a fizikaórát. Márpedig ez lenne a fontos, nem az, hogy a létszámjelentésben ki legyen minden sor pipálva.

Komjáthy Anna szerint egyébként sem látható, hogy mennyi pedagógus marad a rendszerben.

„Amit most látunk, az nem jelent semmit. Szeptember 15. és 29. közt kell majd nyilatkozni arról, hogy az új törvény hatálya alatt is folytatják-e a munkát a pedagógusok” - magyarázta Komjáthy Anna.

A státusztörvény elfogadása után indítottunk számlálót is a tanárok első felmondási hulláma idején, akkor azt is megírtuk, hogy az iskolaigazgatók pánikban vannak, mert nem tudják, honnan és hogyan pótolják a pályaelhagyókat. Az viszont csak szeptember végére derül ki, hogy lesz-e második hullám, és ha igen, milyen arányban távoznak az új életpályamodell körülményeivel elégedetlen tanárok – és mi marad utánuk az oktatási intézményekben.