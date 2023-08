3,9 milliárd forint közpénzből kellett volna egy éve megépülnie a pogányi luxusszállodának

Tavaly kellett volna kész lennie a Pogányban épülő 4 csillag superior besorolású Relax Hotelnek, de a kivitelező, korábban közbeszerzés-nyertes cég csődbe ment, az alvállalkozók pedig egyelőre kifizetetlenül maradtak, írta meg a sztorit az Átlátszó.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 85 milliárd forint összegű támogatást osztott szét a száz szoba feletti szállodák építésére és felújítására. A nyertesek között volt a MPHH Hotel Invest Kft. is, amely 3,9 milliárd forint közpénzt kapott a száz szobás hitel megépítésére.

A budapesti székhelyű MPHH Hotel Invest alapítója között volt Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke is, később pedig Gajda Tibor, a Magyar Turisztikai Ügynökség volt vezérigazgató-helyettese lett a cégvezető. 2022-ben az MPHH Hotel Invest egymilliós forgalmat bonyolított le és 4,4 millió forintos veszteséggel zárt.

Arról volt szó tavaly nyáron, hogy hamarosan befejezik a pogányi építkezést, de végül az megállt az Átlátszó szerint körülbelül olyan 73 százalékon.

Az ekr.gov.hu-ra felöltött dokumentumok szerint „a szerződéskötést követő és azóta is tartó időszak jelentős számú olyan előre nem tervezhető helyzetet eredményezett, amely korábban nem volt jellemző (anyaghiány, szállítási határidők extrém elnyúlása), amellett, hogy az építőipari költségek jelentős nehézségekkel néznek szembe”.

Továbbá a vállalkozói-alvállalkozói szerződésekben gyakorivá vált a kiemelten magas előlegadás kötelezettsége, ami ahhoz vezetett, hogy „a kivitelezéshez szükséges likviditás mértéke vállalkozói oldalon nagy mértékben megnövekedett (tekintettel arra, hogy a kivitelező mindent előre fizet, a megrendelő pedig annak – akár 1 évvel későbbi – beépítését követően tud csak fizetni”. Emellett a hitelintézeti költségek is extrém módon megemelkedtek – áll a legutolsó indoklásban.

Végül az MPHH Hotel Invest felbontotta a szerződést az addigi kivitelező B Build & Trade Kft.-vel és új meghívásos közbeszerzést írt ki. Az Átlátszó megtudta, hogy a B Build & Trade tavaly 2,2 milliárdos veszteséget produkált, majd idén júniusban felszámolás alá került, és közben két végrehajtás is indult ellenük.

A cég Benik Balázs ralibajnok tulajdonában van, akinek a cége 2017-ben került be a médiába azzal, hogy a vállalkozás három közbeszerzést is elnyert Bánki Erik fideszes politikus családjának – uniós támogatásból épített – lovardájától. Pécs fideszes városvezetése alatt is igen sikeres volt a cég. A B Build nyerte el az új pécsi vásárcsarnok megépítésére kiírt 3 milliárd forintos közbeszerzést, emellett a kft. nettó 1,8 milliárd forintért végezhette el a Pécsi Labdarúgó Utánpótlás Akadémia generálkivitelezési munkáit is. Később a pogányi hotel megépítését is rájuk bízták, amit a Pécsi Vasutas Sportkör (PVSK) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) beruházásai követtek.

Benik Balázs nem akart nyilatkozni az Átlátszónak, de Győri Péter felszámolóbiztos elmondta, hogy „a társaság saját maga kezdeményezte a fizetésképtelensége megállapítását, és az eljárás megindítását, amelynek elsődleges indoka az ügyvezető tájékoztatása szerint az volt, hogy a likviditási problémák miatt már a munkabérek kifizetésére sem volt a cégnek lehetősége.” Arról viszont nem nyilatkozott, hogy mi lesz a kifizetetlen alvállalkozókkal.