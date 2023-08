A Dél-Dunántúlon 40 milliméter eső is eshet kedden

Kedden országszerte alkalmasak a feltételek zivatarok kialakulásához, amik dél felől több hullámban érkeznek, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. A zivatarokhoz általában jégeső, intenzív csapadék és viharos széllökések is társulhatnak.

photo_camera Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Napközben a Dunától keletre, valamint a Dél-Dunántúlon előfordulhatnak heves zivatarok is erősen viharos, 90 kilométer/órát is meghaladó szélrohamok, akár 3-5 centiméter átmérőjű jég kíséretében. Ezeken a tájakon az egymást követő zivatarcellákból néhol akár 30-40 millimétert meghaladó csapadék is összejöhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 35 fok között alakulhat, 30 fok fölé még keleten, északkeleten emelkedhet a hőmérséklet.

A hidegfront már hétfőn megérkezett, ami több megyében is munkát adott a tűzoltóknak. Az intenzív csapadék és az erős szél fákat döntött ki, ágakat szakított közutakra, járdákra, kerítésekre és vezetékekre.