Egy évad után elkaszálta az HBO az Idol című sorozatot

Nem folytatják Sam Levinson és Abel Tesfaye - művésznevén The Weeknd - Idol című, elég megosztóra sikerült sorozatát, írja a Variety.

photo_camera Fotó: The Idol/HBO

„Az Idol az HBO egyik legprovokatívabb eredeti műsora volt, és örülünk az erős közönségvisszhangnak” – mondta az HBO szóvivője. „Hosszas gondolkodás és mérlegelés után az HBO, valamint az alkotók és a producerek úgy döntöttek, hogy nem folytatják a második évaddal. Hálásak vagyunk az alkotóknak, a színészeknek és a stábnak a hihetetlen munkájukért”.

Az első évad - az eredetileg tervezett hat helyett öt epizód után - július 2-án ért véget. A sorozat készítése nem alakult zökkenőmentesen. 2022 áprilisában röppent fel a hír, hogy Amy Seimetz távozott a rendezői posztról, és az Euphoriát is jegyző Levinson váltja, vele érkezett Rév Marcell operatőr is. Ekkorra a sorozat 80 százalékát leforgatták már. Az HBO akkor azt kommunikálta, hogy az Idol „jelentős kreatív átalakításon megy keresztül”, emiatt változik a stáb. Az akkori hírek szerint Tesfaye állítólag úgy érezte, a sorozat túlságosan a „női perspektívát” mutatja be.

Mészáros Juli kritikájában ezt írta az Idolról: „Most mindenki képzelje el, milyen lenne, ha összekevernénk a Blonde-ot, a Csillag születiket, Britney életrajzi dokuját, egy bizarr szekta sztoriját, egy random incel nemi erőszakról szóló fantáziálását és egy másnapos zabkását. Pont olyan, mint az Idol. Bizarr, klisés, buta és mérhetetlenül unalmas.” Még a jó zenék és Rév Marcell operatőri munkája sem tudta megmenteni a sorozatot.