Feleletválasztós tesztet íratott a tankerületi vezetőkkel a státusztörvényről a Belügyminisztérium

A tanévnyitó előtt eligazítást tartott a Belügyminisztérium (BM) a státusztörvény alkalmazásáról a tankerületi igazgatóknak, akiknek még egy kérdőíves felmérés keretében arról is számot kellett adniuk, mennyire ismerik az új jogszabály egyes rendelkezéseit, írja a Népszava.

photo_camera Fotó: MICHELE CONSTANTINI/PhotoAlto via AFP

A BM a lapnak közölte, hogy a tankerületi vezetők a törvény, illetve az iskolai KRÉTA-rendszer alkalmazásának ismeretét vizsgáló, felelet-kiválasztós kérdésekre válaszoltak. Tájékoztatásuk szerint azt vizsgálták, hogy a tankerületi igazgatók naprakész információkkal rendelkeznek-e a státusztörvénnyel összefüggő feladatokról (tájékoztatás, nyilatkozattétel, illetménymegállapítás, végkielégítés).

Megnehezíti a tanévkezdést, hogy a tankerületek vezetőinek szeptember 15-ig kell tájékoztatniuk az iskolaigazgatókat és a pedagógusokat a foglalkoztatásukat érintő új szabályokról, de a rendelet végleges verziója, ami a részletszabályokat tartalmazza, még meg sem jelent, mondta a lapnak Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) Maruzsa Zoltán államtitkárnak címzett levelében azt írta, információi szerint a tantestületekben nagy a bizonytalanság, az is előfordult, hogy az intézményvezetők még olyan kérdésekben is végrehajtási utasításokra várnak, amiket a jogszabálymódosítások nem is érintenek.

A most kezdődő tanévnek például úgy vágtak neki az oktatási intézmények, hogy alig néhány nappal az első becsöngetés előtt még fogalmuk sem volt arról, mire készüljenek. Mire ugyanis a tanév rendjét rögzítő rendelet augusztus 22-én megjelent, a pedagógusok többsége már felvette a munkát az iskolákban. A tanárhiány pedig akkora, hogy van iskola, ahol az alsós tanítónak már jelezték, felső osztályban fog tanítani.