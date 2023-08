Fucsovics és Marozsán is öt szettben jutott tovább a US Openen, Udvardy Panna kiesett

Fucsovics Márton közel négy és fél órás csatában nyert a 31. helyen kiemelt, hazai közönség előtt szereplő Sebastian Korda ellen az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójának hétfői játéknapján. A két játékos múlt szerdán a Winston-Salemben rendezett torna nyolcaddöntőjében találkozott egymással, akkor a világranglistán 31. Korda két játszmában nyert. Azonban a most a világranglista 57. álló Fucsovicsnak sikerült a visszavágás, és öt szettben, 4 óra 26 perc játék után győzött. A legjobb 64 között az ausztrál Rinky Hijikata (110) lesz az ellenfele.

Marozsán Fábián - akinek nevét azután ismerte meg a világ, hogy Rómában legyőzte a még világelső Carlos Alcarazt - is öt szettben, 3 óra 21 perc játék után győzte le a francia Richard Gasquet-t. A US Openen pályafutása során először főtáblás magyar teniszező (92.) először játszott a 37 éves franciával (55.), aki korábban hetedik is volt az ATP-rangsorban. Marozsán a harmadik játszmában, 5:3-as előnynél a mérkőzésért szerválhatott, de a elveszítette adogatását, majd - bár fogadóként volt két meccslabdája - a rövidítésben alulmaradt. A mérkőzés elment a döntő szettig, amit a magyar teniszező 6:2-re nyert meg. Következő ellenfele is egy francia játékos, a 22. helyen kiemelt Adrian Mannarino lesz.

A nőknél búcsúzott Udvardy Panna, aki ugyan az első játszmát megnyerte az ausztrál Ajla Tomljanovic ellen, riválisa azonban fordított. (MTI)