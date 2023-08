Oroszellenes retorika vs. orosz biznisz – belebukhat nagyszabású botrányába az észt miniszterelnök

„Az ellenzék teszi a dolgát. Megérezték a vérszagot, persze, hogy előugrottak a sakálok” – nyilatkozta a Delfinek augusztus 24-én Kaja Kallas. Az észt miniszterelnök akkor azt is mondta: semmit nem tett, ami helytelen volna, és ez igaz a férjére is.

Kaja Kallasnak azután kellett magyarázkodnia, hogy az ERR – ami nem más, mint az észt közmédia (!!) – kiderítette, a részben a kormányfő férjének, Arvo Halliknak az érdekeltségébe tartozó szállítmányozási cég, a Stark Logistics a totális orosz–ukrán háború kirobbanása óta is jön-megy Oroszországban. Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy Kallas Ukrajna egyik leghangosabb és legelszántabb támogatójaként az elmúlt másfél évben számtalanszor beszélt arról: az oroszokkal üzletelni, agressziójukat ilyen módon szponzorálni erkölcstelen és megengedhetetlen.

Vasladyretorika

A jobbközép-liberális reformpárt színeiben idén márciusban nagy fölénnyel újraválasztott észt miniszterelnöknek – akit retorikájának hála észt vasladyként is elkezdtek emlegetni – az elmúlt időszakban több nagy hatású, nemzetközi visszhangot kiváltó megszólalása volt. Ezek egyikét – amelyben többek közt arról beszélt: lehet, hogy a gáz drága, de szabadság megfizethetetlen – tavaly novemberben mi is részletesen ismertettük. Emellett írtunk arról is, hogy Kallas kezdeményezésére hogyan legalizálták a melegházasságot Észtországban, elsőként a posztsztovjet térség országai közül.

photo_camera Kaja Kallas örül az eredményeknek a 2023. márciusi választások estéjén Fotó: RAIGO PAJULA/AFP

Az viszont, ahogy a kormányfő a friss botrány kirobbanására reagált, jóval kevésbé meggyőző, mint korábbi tettei és szereplései. Kallas elismerte, hogy férjének – akivel 2018 szeptemberében házasodott össze – valóban van részesedése a Stark Logisticsban, de azt állította, a cég nem üzletel orosz ügyfelekkel. Azt is mondta, hogy a Stark korábban nyújtott ugyan logisztikai szolgáltatásokat Oroszországban, de ezeket a háború óta megszüntették, és jelenleg csupán egyetlen odaát is működő észt céggel áll üzleti kapcsolatban. Sőt: ez a nexus is megszűnőben van. Hozzátette még, hogy eddig eleve nem érdeklődött férje üzleti ügyei iránt, nem avatkozott bele érdekeltségei működésébe, de tudomása szerint mindig betartották az Oroszország elleni uniós szankciókat.

Van még az a pénz

Csakhogy a magyarázkodás több ponton sántít.