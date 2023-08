Sok ezer milliárd forint és borzasztóan erős vetélytársak legyőzése kellene a 2036-os magyar olimpiához

„A nyári olimpiák összesített éremtáblázatának első tíz országa közül egyedül Magyarország nem rendezhetett még olimpiát. Ez aligha maradhat így az idők végezetéig” - mondta Orbán Viktor szombaton az atlétikai világbajnokság fogadásán, külön Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai bizottság elnökének címezve beszédének ezt a részét.

Másnap reggel már Németh Balázs, a vb-t szervező cég vezérigazgatója posztolt közös képet a miniszterelnökkel és Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárral, „három ember, akik szeretnék, hogy Magyarország olimpiát rendezhessen” felirattal.

Vasárnap éjszaka pedig az állami sportlap főszerkesztője, Szöllősi György vizionált olimpiarendezés irányába mutató nemzeti konszenzust.

Hat évvel a Momentum népszavazási kezdeményezése után (ami arról szólt, hogy kérdezzék meg az embereket az olimpia pályázatról, emiatt fideszes körökben „álomgyilkosnak” nevezik) az olimpiarendezés gondolata újra téma a nyilvánosságban. Igaz, teljesen el sem tűnt, hiszen ha óvatosan is, de utalgattak rá korábban fideszes politikusok, hogy nem adták fel Orbán legnagyobb álmának megvalósítását.

A 2036-os pályázat ötletét először a Mi Hazánkos Novák Előd dobta be a közbeszédbe, pár hónappal később pedig már Fürjes Balázs beszélt arról, hogy Budapest ma még alkalmasabb a rendezésre, mint korábban. Ezt a véleményét pedig Szijjártó Péter is osztotta.

Akik már a rajtvonalon állnak

Jövőre Párizs, négy évvel később Los Angeles, 2032-ben pedig Brisbane rendezi a világ legnagyobb sporteseményét. A következő nyári olimpia, amire pályázni lehet, a 2036-os. A győztest már nem szigorúan hét évvel az időpont előtt választják ki, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) változtatott a pályázati folyamaton. A rugalmasabb eljárás alapján 2025 utánra várható a végső döntés.

Hivatalosan eddig hárman jelentették be, hogy megpályázzák az olimpia rendezést: Indonézia, Mexikó és Törökország. A 275 milliós Indonézia a 2032-es játékokra is pályázott, azonban alulmaradt Brisbane-nel szemben. A világ legnagyobb muszlim, egyben negyedik legnépesebb országa Nusantarában rendezné meg az olimpiát. A Borneó szigetén található, jelenleg is építés alatt álló település 2024-től lesz Jakartát leváltva az új főváros.

photo_camera Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke és Joko Widodo, indonéz elnök 2018-ban, miután Indonézia bejelentette, hogy megpályázza a 2032-es olimpia megrendezését Fotó: HANDOUT/AFP

Indonézia azután bátorodott fel az olimpia rendezésre, hogy 2018-ban otthont adott az Ázsia Játékoknak. Előnyt kovácsolhat a tényből, hogy a délkelet-ázsiai régió még nem rendezett olimpiát. Esélyeit viszont jelentősen rontja, hogy júliusban csupán egy hónappal a kezdés időpontja előtt lépett vissza a Strand Világjátékok megrendezésétől, mely emiatt el is maradt.

Mexikó egyelőre konkrét város megnevezése nélkül jelentette be a pályázatát. A Mexikói Olimpiai Bizottság elnöke azt mondta, Guadalajara, Mexikóváros, Tijuana és Monterrey is képes lehet a rendezésre. Mexikónak nagy tapasztalata van a világversenyek szervezésében, 1968-ban olimpia, 1970-ben és 1986-ban pedig foci világbajnokság volt az országban. Utóbbiból egy harmadikat is rendeznek, 2026-ban az Egyesült Államokkal közösen.

Törökország hetedszer pályázik az olimpia rendezésre. Eddig egyszer sem nyertek, pedig az elmúlt hat nyári olimpiából ötnél ott voltak a jelentkezők között. A sikerhez a legközelebb a 2020-as pályázatuk került, mely második lett Tokióé mögött. Az olimpiát a 16 milliós Isztambulban rendeznék meg.

photo_camera Thomas Bach NOB-elnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök találkozója, miután Törökország bejelentette, hogy megpályázza a 2036-os olimpiát Fotó: TUR PRESIDENCY/ MURAT CETINMUHUR/Anadolu Agency via AFP

Akik még a melegítőpályán vannak

A három, már bejelentett pályázat mellett több ország is gondolkozik azon, hogy beszálljon a versenybe. A legtöbb potenciális pályázó európai: Magyarország mellett Németország, Olaszország, Lengyelország és Dánia is fontolgatja a rendezést. Utóbbi két országban még sosem, a németeknél 1936-ban és 1972-ben, az olaszoknál pedig 1960-ban viszont volt már nyári olimpia. Érdekesség, hogy utóbbiak sikeres pályázata pont a miénket előzte meg, Budapest azóta sem került olyan közel a rendezéshez. Szintén népes az ázsiai tábor. Dél-Korea 1988, Kína pedig 2008 után rendezne másodszor nyári olimpiát, míg India és Katar először tenné ezt. Miután nemrégen megelőzte Kínát, India már a világ legnépesebb országaként pályázhatná meg a rendezést, míg Katar a 2022-es foci világbajnokság és a 2030-as Ázsia Játékok után újabb világeseménynek adhatna otthont.

photo_camera Stadion épül a katari semmiben 2019 novemberében Fotó: -/AFP

A potenciális pályázók között még Kanada és Egyiptom szerepel. Az észak-amerikai ország két városban, Montrealban és Torontóban párhuzamosan rendezné meg az eseményt. Az infrastruktúra adott hozzá, ugyanis előbbi 1976-ban már rendezett nyári olimpiát, utóbbi pedig 2015-ben adott otthont a Pánamerikai Játékoknak.

Az egyiptomi pályázat egyik legfőbb erősségét az adná, hogy Afrika az egyedüli kontinens, ahol még sosem rendeztek olimpiát. Kairó egyszer már próbálkozott, azonban a 2008-as játékokért folytatott versenyben nem jutott be a szűkített listára. Egyiptom ezúttal jelenleg is épülő, még név nélküli leendő fővárosával pályázná meg az olimpiát. A helyszínen egy hatalmas sportkomplexumot építenek, a 93 ezres központi multifunkcionális stadion már el is készült.

Ami kéne, ha mi is rajthoz szeretnénk állni

A 2036-os olimpiáért várhatóan nagy verseny lesz. Az európai országok esélyeit növelheti, hogy 2028-ban Észak-Amerika, 2032-ben pedig Ausztrália rendezi a játékokat. Olyan pedig még sosem fordult elő, hogy egymás után három nyári olimpia Európán kívül legyen.

Ez jó előjel lehetne Magyarországnak, viszont a 2017-ben hiányzó nemzeti konszenzuson kívül másra is szüksége lesz a kormánynak, ha tényleg pályázni akar. Ugyan az azóta eltelt hat évben Budapest rendezett judo és vívó vb-t, kézilabda Eb-t, két vizes világbajnokságot, Európa-liga döntőt, valamint otthont adott a 2021-es foci Eb több meccsének és a Giro d’Italiának is, az olimpiához szükséges infrastruktúra korántsem áll a város rendelkezésére. Ugyanakkor az év elején például Kocsis Máté, a kézilabdaszövetség akkor elnöke, a Fidesz frakcióvezetője a magas energiaárak miatt luxusnak nevezte, hogy jövőre társrendezői legyünk a kézilabda Európa-bajnokságnak. Úgy, hogy a csarnokok már készen vannak.

photo_camera A Puskás Aréna a 2021-es magyar-portugál EB-meccsen Fotó: BERNADETT SZABO/AFP

Haszán Zoltán és Tóth-Szenesi Attila januárban alapos cikkben szedte össze, miért szenvedte volna meg Budapest, ha megkapta volna a 2024-es olimpia rendezési jogát. Sokat elárul a helyzetről, hogy még az Orbán-rendszer szimbólumaivá vált stadionokból sincsen elegendő a városban, ami elkészült, azt pedig sokkal drágább lett az előzetesen tervezettnél. (A kivitelezők pedig a NER jól ismert cégei. A Puskás Aréna és az atlétikai központot kivitelezői között is megtalálható Mészáros Lőrinc érdekeltsége, a ZÁÉV.)

Hiába adták át a Duna Arénát (130 milliárd), készült el az új Puskás Ferenc Stadion (150 milliárd), a multifunkcionális MVM Dome csarnok (110 milliárd) és a Nemzeti Atlétikai Központ (250 milliárd), központi olimpiai stadion ezek közül egyik sem lehetne. A Puskásban ugyanis nincs futókör, az atlétikai stadionba pedig csak 40 ezren férnek be, ráadásul vissza is bontják 15 ezresre, most, hogy befejeződött a világbajnokság. A lelátó visszaépíthető, de maximum 50 ezresre, ami kicsi központi helyszínnek. (Párizsban a 80 ezres Stade de France lesz az atlétikai helyszín, itt lesz a záróceremónia. A megnyitó pedig a Szajnán.)

photo_camera A Nemzeti Atlétikai Központ Fotó: Németh Dániel/444

A hiányzó stadionok problémája pedig csak egy szegmens a sok közül. A sportolóknak olimpiai falut, az újságíróknak médiafalut kellene építeni (ennek eredeti helye a Fudan Egyetemnek kinézett területébe nyúlna), miközben a tömegközlekedési infrastruktúrát is fejleszteni kellene, például a repteret össze kellene kötni a belvárossal.

Párizsban 1 700 milliárd forintnyi olimpiai kiadással számolnak most. Itthon a 250 milliárd forintos atlétikai stadion mellett a rendezvényre magára 70 milliárd forintot fordítottak. És ez tényleg csak töredéke egy olimpiai rendezvénynek, a most érkező sportolók, edzők, kísérők, sportvezetők sokszorosa jönne Budapestre, jóval hosszabb időre.

A kormánynak ezen beruházások - várhatóan sok ezer milliárdos - költségeinek megtérüléséről kellene meggyőznie a magyarokat a Szöllősi által vizionált nemzeti konszenzus megteremtéséhez. Koronavírus-járvány után, háború alatt, Európa-bajnok inflációval sújtott gazdasági környezetben.