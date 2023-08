Az orosz nagykövetség a tankönyvbotrányról: 1956 összetett kérdés

„A modern Oroszország ugyanis változatlan tisztelettel viseltetik a magyar nép történelmi emlékezete iránt, és elismeri, hogy közös történelmünkben vannak összetett kérdések, amelyek közé joggal sorolják az 1956-os eseményeket is. Ezért mindig is nagyon óvatosan és odafigyeléssel közelítettünk a kérdéshez, nem hagytuk, hogy azt politikai célokra használják fel, és a múlt eseményeit mai szemszögből, a történelmi kontextusból kiragadva vizsgálják” – kommentálta a budapesti orosz nagykövetség a tankönyvbotrányt. Oroszországban a tizenegyedikesek új tankönyvből tanulhatják a történelmet, amit Vlagyimir Putyin egyik tanácsadójának, Vlagyimir Megyinszkijnek a felügyelete alatt készítettek el, és egyrészt rehabilitálják benne Sztálint, másrészt Putyint az ország megmentőjének állítják be.

Az 1956-os magyar forradalom eseményeiről úgy írnak benne, hogy lázadó radikálisok, a fasiszta Magyarország volt katonái fogtak fegyvert, és rengeteg gyilkosságot követtek el, sorkatonák is brutális mészárlások áldozatai lettek.

Az orosz nagykövetség Facebook-posztjában

előbb hazugnak minősíti a tankönyv tartalmáról először író Meduzát: szerintük a lap „oroszellenes hamis hírek gyártására és terjesztésére szakosodott, amiért Oroszországban méltán minősül külföldi ügynöknek”.

Majd hozzáteszik, „fontos megjegyezni, hogy a tankönyv augusztus 8-án Moszkvában tartott bemutatóján elhangzott, hogy az orosz sajtóhoz a tankönyvnek legalább tíz különböző tervezete jutott el”.