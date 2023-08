„Becsicskulás” helyett „most kell bátornak lenni”

Több ellenzéki politikus is posztolt a Facebookon azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány szó nélkül hagyja, hogy az orosz iskolákban fasiszta lázadásként tanítják az 1956-os forradalmat. A Külügyminisztérium két nap hallgatás után reagált a hírre, Menczer Tamás azt mondta, hogy „ami történt, annyira egyértelmű, hogy erről nem nyitunk vitát senkivel.”

photo_camera Fotó: Archives Snark/Photo12

Karácsony Gergely főpolgármester szerint most „becsicskulás” helyett a határozott szavaknak van „ideje és helye”. „Egyetértek azokkal, akik a kormány kiállását, a külügyminisztérium cselekvését, legalább az orosz nagykövet azonnali berendelését követelik az orosz állam történelemhamisítása, az 56-os forradalom emlékének, örökségének és tényeinek meggyalázása miatt” – írta, hozzátéve, hogy most lehet, és kell is keménykedni. A főpolgármester szerint egész Magyarországot sérti meg az orosz állam történelemfelfogása, amire határozott diplomáciai választ kell adni.

Zárásképp Szijjártó Péter külügyminiszter 7 évvel ezelőtti mondatait idézi: „»Senkitől sem viseljük el, hogy megalázó módon beszéljen az 1956-os forradalomról és annak hőseiről«. Akkor még volt bátorság, azóta hova lett? Mi az az üzleti-hatalmi érdek, ami fontosabb nekik, mint a közös magyar múlt, emlékezet és örökség? A hallgatás beismerés, a kiállás kötelesség”.

Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke írásbeli kérdéssel fordult a külügyminiszterhez, egyebek mellett azt tudakolva, hogy a tárca mikor és milyen lépéseket tesz azért, hogy „1956 hősei ne újra fasiszta ellenforradalmárként tűnjenek fel egy propagandisztikus ország határain belül”. Szijjártó a szuverén magyar külpolitikai fontosságát hangoztatta a Tranzit Fesztiválon, írta Gelencsér, hozzátéve, hogy kíváncsian várja, „milyen hamar hazudtolja meg magát, ha éppen az orosz hatalommal szemben kellene felszólalnia”.

Márki-Zay Péter is kifejtette véleményét az ügyben. „Gondoljunk csak bele, mivel kezdődött az ukrán háború! Az oroszok fasiszta veszéllyel riogattak és azt bizonygatták, hogy Ukrajna, mint állam, sosem létezett, annak területei az egykori orosz, majd szovjet birodalom részei”. A politikus hasonlóságot vél felfedezni aközött és a mostani eset között, „amikor is az oroszok lefasisztázzák nemzeti hőseinket”.

Márki-Zay is felteszi a kérdéseket Szijjártónak: „Kinek akar megfelelni? Putyinnak, vagy hazájának és 56-os forradalmunk hőseinek?” Ő is érdeklődve várja, mikor hívatja be az orosz nagykövetet a külügyminiszter. „Most kell bátornak lenni, kérem, nem amikor mondvacsinált, hazug indokokkal támadják szövetségesünket, az Európai Uniót!” – írta.

Vadai Ágnes DK-s politikus az ügy három mondatos bemutatása után csak annyit írt, hogy „így viselkednek Putyin pincsijei!”