Még az ősszel összeverheti egymást a noÁr mozgalmat vezető Molnár Áron és ifjabb Schobert Norbert

Szerda reggel mutatta be őszi műsorkínálatát az RTL egy sajtótájékoztatón, hogy elmondják, megint lesz Survivor, Nyerő Páros, Házasodna a gazda, meg persze énekes tehetségkutató is, de most nem az X-Faktor, hanem a Voice – ami korábban a TV2-n futott –, és persze lesz szexdús reality is, most épp az Éden Hotel, ami korábban már a Viasat3-at és a TV2-t is megjárta.

photo_camera Ezek az emberek a Nyerő Párosban fognak szerepelni, egy részük ismert Fotó: RTL

De lehet majd nézni „szerepjátékozós realityt”, vagyis a Traitorst, amit a saját bevallása szerint nárcisztikus szociopata Árpa Attila fog vezetni, illetve hála az égnek lesz Real Housewives of Budapest, a kérdés már csak az, hogy kik lesznek benne a gazdag feleségek. Mert bár Várkonyi Andrea adná magát, valószínű, hogy a fémdobozos latte kortyolgotása miatt már a válogatón elbukna.

Azt viszont már lehet tudni, hogy milyen celebeket húztak be a Sztárboxba, amit 18 év után éleszt fel az RTL. Igen, ez egy olyan műsor, amiben hírességek verik agyon egymást, és amiben lesznek nők is, a következők: a megboldogult Berki Krisztián exe, vagyis Berki Mazsi, az énekes Janicsák Veca, a minden idők felkonferálását produkáló Megyeri Csilla, a színész Nyári Dia és a szintén színész Dobos Evelin, az Aleskaként ismertté vált légtornász Sáfrány Emese, a műsorvezető Szabados Ági és Járai Kíra, aki leginkább arról ismert, hogy színész férjével havonta egyszer elmondják, nyitott házasságban élnek.

photo_camera Balról jobbra: Megyeri Csilla, Szabados Ági, Janicsák Veca, Nyári Dia, Dobos Evelin, Sáfrány Emese, Járai Kíra, Berki Mazsi Fotó: RTL

A férfiakat két kategóriába osztották, lesz nehézsúly és középsúly, utóbbiban a műsorvezető Istenes Bence, az exfocista Kabát Péter, a színész Józan László, ifjabb Schobert Norbert, az egyébként fodrász, de már celebnek titulált Frohner Fecó, a séf Rácz Jenő, a noÁr mozgalmat vezető színész-aktivista Molnár Áron és az énekes Kállay-Saunders András ütik majd egymást.

photo_camera Balról jobbra: Molnár Áron, Frohner Fecó, Istenes Bence, ifjabb Schobert Norbert, Kállay-Saunders András, Józan László, Kabát Péter, Rácz Jenő Fotó: RTL

A nehézsúlyban pedig a következők verik majd össze egymás arcát a ringben: Árpa Attila, Curtis, a TNT együttesből ismert Dobrády Ákos, Nagy Ervin, a leginkább realityceleb Vasvári Vivien exférjeként ismertté vált Szegedi Fecsó, a rapper KKevin, a színész-énekes Brasch Bence és a lovas színház királya, Tenya, vagyis Pintér Tibor.

photo_camera Balról jobbra: Csobot Adél, Szujó Zoltán, Curtis, Dobrády Ákos, Szegedi Fecsó, Árpa Attila, Kovács István, KKevin, Brasch Bence, Pintér Tenya, Héder Barna Fotó: RTL

Ha jól értettem, a celebeket Kovács István készíti majd fel, a műsort pedig Csobot Adél vezeti majd Szujó Zoltán és Héder Barna segítségével.

photo_camera Héder Barna mostanában Fotó: RTL

Illetve lesz egy újabb saját gyártású sorozata is az RTL-nek, amit csak a streamingfelületen lehet majd követni: sorozatot kreáltak a Valami Amerikából, amiben az előzetes szerint természetesen Thuróczy Szabolcs is szerepel majd, különben nem hinné el senki, hogy magyar sorozat.

És végül álljon itt egy fotó Schobert Norbertről is, aki sajnos nem fog egyetlen műsorban sem szerepelni, csak a gyerekét kísérte el.