A tanévkezdés 50-70 ezerbe kerül, de ha jól választunk boltot, sokat spórolhatunk

„Én júniusban vettem meg a másodikos gyerek cuccait, júliusban a hetedikest, és most az ötödikest. Nála most 35 ezernél tartok, és meg nem vettem ünneplőt (ami kötelező) és tesi cuccot (ami szinten nem lehet más, mint fehér póló, fekete rövidnadrág)” – mondja egy háromgyerekes fővárosi szülő a tanévkezdés költségeiről, amik miatt előre tervezetten, hónapra bontva kell bevásárolnia.

Ez a 35 ezer egyáltalán nem sok: egy szakértő számítása szerint a tanévkezdés ruhavásárlás nélkül is nagyjából 50 ezer forintba kerül gyerekenként. Sőt, az elsősöknek még többe, ezt nemcsak a felmérések, hanem a költségeiről a lapunknak mesélő szülők is igazolják:

„Mi táskát és tolltartót használtan vettünk, így minden összesen hetvenezerre jött ki.”

Szerencsére szóltak az iskolában, hogy ne vegyünk a gyereknek 30 ezres táskát, jó lesz kb. bármi az első évre. De ha valaki mindent újonnan vesz, ez összeg simán átugorja a 100 ezret. Abban is jó fejek voltak, hogy kaptunk egy kezdő tanszercsomagot (ez 22 ezer volt), és ha kell még valami, útközben be lehet szerezni” – ez egy szintén budapesti, az elsőt most kezdő gyerekét nevelő szülő tapasztalata. Ugyanez a szám jött ki egy másik kerületben szintén elsőt kezdő gyerek családjánál: „Hozzávetőlegesen szerintem 70 000 körül volt az összes festékkel, ceruzával, matekos kiegészítővel satöbbikkel. Persze vehetsz táskát 8000-ért meg 50 000-ért is, nálunk a táska középutas, tehát 20 ezer”.

Természetesen nemcsak az iskolatáskák között találunk hat-nyolcszoros árkülönbséget, hanem a sima grafitceruzáktól a tolltartókig mindenben. De ami még fontosabb: az egyes áruházak kínálatában és így árfekvéseiben is hatalmas a különbség. Megnéztük, hol lehet a legolcsóbban bevásárolni a tanévkezdésre, és hová kell a legtöbb pénzt magunkkal vinni. A bevásárlólistánkra 25 termék került, összesen tizenkétféle füzet, grafit- és színes ceruzák, golyóstollak, radír, hegyező, körző, kétféle vonalzó, vízfesték, ragasztó és tolltartó.

Szándékosan hagytuk ki az iskolatáskát, nem azért, mert olyan nagy a szórás az árakban, hanem mert – személyes tapasztalat – a klasszikus, merev falú iskolatáskákat néhány év alatt felváltják a sima hátizsákok, és a hátizsákok/iskolatáskák között is annyiféle űrtartalom, méret és így ár van, hogy az nagyban eltorzíthatta volna az összehasonlítást. Arról nem is beszélve, hogy iskolatáskát, mint az egyik szülő írta is, lehet venni használtan, míg füzeteket nemigen.

Öt áruházláncot kerestünk fel a bevásárlókosarunkkal: a két hipermarketet (Auchan, Tesco), valamint három papír-írószer kereskedőt (Office Depot, Pátria Papír és Pirex). Mindegyiknek a honlapjáról, illetve webshopjáról tájékozódtunk az árakról, ami azért fontos, mert – ahogyan ezt több cég jelzi is – az üzletekben az árak és főleg a kínálat eltérhet az online áraktól és kínálattól (nem lustaságból döntöttünk így, hanem praktikus okokból: néhány hete már elkezdtük egyszer az adatgyűjtést személyesen, boltról boltra járva, de ez annyi időt vett igénybe, hogy mire minden adatot beszereztünk, és összeállt a cikk, egyes akciók már véget értek).

Persze most is voltunk személyesen is boltokban, ahol meg is tapasztaltuk az online és az IRL kínálat különbségét: a Pátria Papír egyik 13. kerületi üzletében ugyanis hiába kerestük az elvileg mindennél olcsóbb, 29 forintos elsős vonalas füzetet (14-32-est, csak a rend kedvéért), de a szinte legolcsóbb, a honlap szerint 49 forintos 21-32-es felsős vonalas (21-32-es) füzetet sem találtuk a polcokon. Az árukínálattal a Tesco is meg tudott lepni minket, de ehhez ki se kellett lépnünk otthonról: a bevásárlókosarunk három termékét – köztük két eléggé alapterméknek számító füzetet, a már említett elsős vonalast és a 20-32-es kódú A5-ös simát – online sem tudtuk volna náluk megvenni, Ez a termék jelenleg nem elérhető, közölte velünk a Tesco online shopja.

A Tescót két egyéb ok miatt is érdemes megemlíteni. Egyrészt azért, mert a tanévkezdést nagyon szembetűnően használták saját hűségkártyájuk, a Clubcard brandjének erősítésére: a termékek több mint felét kaphattuk meg olcsóbban Clubcarddal vásárolva, és a különbség csaknem húsz százalék volt. Másrészt azért, mert egyes termékekből nem egy-, hanem több darabos kiszerelést kínáltak, így például a legolcsóbb HB-s grafitceruza a táblázat szerint 299 forint (Clubcarddal 239), de azért valójában két ceruzát vehetünk 150 (120) forintos egységáron.

No de ennyi előjáték után nézzük, hová érdemes elindulniuk vagy kattintaniuk azoknak a szülőknek, akik hozzám hasonlóan a prokrasztináció nagymesterei, szóval néhány nappal a sulikezdés után még korántsem sikerült minden beszerezniük. A válasz elég egyértelmű:

az idei tanévkezdő árverseny győztese az Auchan. Náluk vehettük volna meg legolcsóbban a bevásárlókosarunk termékeinek túlnyomó részét, huszonötből huszonkettőt (hármat holtversenyben). Egyszerűbb felsorolni, hogy miket nem: a már említett 29 forintos elsős vonalas füzet a Pátriánál a legolcsóbb, míg a 30 centis egyenes vonalzót és a 12 színű vízfestéket az Office Depot kínálta legolcsóbban. Az A4-es spirálfüzetek (kockás, sima és vonalas is) pedig ugyanannyiba kerültek a Tescóban, mint náluk.

Az Auchannál 4999 forintot kellett volna fizetnünk, ha a listánkon lévő mind a huszonöt termékből egyet-egyet veszünk, míg a másik végletet a Pirex jelentette 13 705 forintos árral. Meg kell említeni viszont, hogy az Auchan néhány kategóriában csak konkrétan 1-1 forinttal tudott olcsóbb lenni a konkurenseinél: az A5-ös („kis”) füzetekből a legolcsóbb náluk 48, míg a Tescónál 49 forintba kerül (sőt, az A5-ös vonalas füzet a Pátriában is annyi). Az A4-es, nem spirál sima füzetben szintén egy forinttal verték a Pátriát: 88-ért adták a papírbolt 89 forintjával szemben. A vizsgált kategóriában a legolcsóbb hegyezőjük is csak 20 forinttal olcsóbb, mint az Office Depot-é. És akkor jöjjenek az árak az összefoglaló, szép hosszú táblázatban: