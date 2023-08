Véget ért a Nagy Sakkháború

photo_camera Magnus Carlsen sakkvilágbajnok 2022. augusztus 8-án az indiai Mahabalipuramban Fotó: ARUN SANKAR/AFP

Megállapodott egymással a világbajnok Magnus Carlsen és Hans Niemann nagymester - írja a Chess.com-ra hivatkozva a BBC.

Niemann tavaly 100 millió dollárra perelte Carlsent, aki csalással vádolta őt meg. Ha hinni lehet a szaklapnak, akkor most ez a vita oldódott meg.

Carlsen és Niemann tavaly szeptemberben csaptak össze a Sinquefield Cupon Missouriban, Niemann győzött.

Niemannt többen is csalással vádolták meg, a chess.com fel is függesztette online profilját. A portál tavalyi jelentésében azt közölte, hogy Niemann nagyjából 100 partin csalt bizonyíthatóan. Válaszul a játékos beperelte nem csak Carlsent, de egy másik nagymestert, Hikaru Nakamurát és a chess.com-ot is.

A chess.com szerint Niemann elismerte, hogy kétszer is csalt online meccseken, 12 és 16 éves korában, de továbbra is tagadta, hogy Carlsen ellen is csalt volna Missouriban.

A jelentés szerint továbbra sincs bizonyíték arra, hogy Niemann azon a bizonyos meccsen valóban csalt volna Carlsen ellen.

A portál hétfői közleménye szerint június óta tárgyalnak a felek egy olyan megállapodásról, ami mindkettejük számára elfogadható, és most jutottak egyezségre. Közölték, hogy Niemann továbbra is részt vehet majd versenyeken, és nem találtak bizonyítékot arra, hogy nem online meccseken csalt volna.

Carlsen elfogadta a jelentés tartalmát, írják, és hajlandó lesz asztalhoz ülni Niemannal, ha valamelyik versenyen a jövőben úgy hozza a sorsolás. Niemann hasonlóan udvariasan reagált a döntésre.

A Nagy Sakkháborúról Herczeg Márk írt tavaly részletes beszámolót. (BBC)