Alex Soros szerint félrevezetőek azok a hírek, amik szerint „Soros elhagyja Európát”

A Politico tette közé Alex Soros cikkét, amelyben a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) jelenlegi elnöke többek közt leszögezi: félrevezetőek azok a hírek, amelyek szerint az OSF, illetve Soros „elhagyja Európát”. „Nem távozunk” - szögezte le Alex Soros. Az OSF jelenlegi elnöke szerint Európa továbbra is óriási stratégiai jelentőséggel bír az alapítvány munkája szempontjából, a megváltozott helyzet miatt azonban változtatniuk kell a stratégiájukon. Ahogy a berlini fal leomlása után erőfeszítéseik középpontjában a közép-kelet-európai országok EU-csatlakozása állt, a 2008-as gazdasági válság után pedig előbb a brüsszeli, majd a nyugat-európai érdekeltségeiket növelték, úgy jelenleg, amikor Európában egyfajta kelet felé történő elmozdulásnak lehetünk tanúi, az OFS is inkább ezekre a régiókra kíván koncentrálni.



photo_camera Alex Soros, az OSF igazgatótanácsának új elnöke Fotó: CEU/Adrián Zoltán/Képszerkesztőség

Ahogy azt már korábban is lehetett tudni, az OFS újraszervezi globális működését, ennek részeként pedig Európában is változnak a prioritások: egyes területekről kilépnek, hogy más területekre koncentrálhassanak, és jelentős létszámcsökkentésre is sor kerül, „hogy több pénz jusson oda, ahol a legnagyobb szükség van rá” - fogalmazott Alex Soros.

Ez azonban nem jelent semmiféle visszavonulást - írta az OSF elnöke, megemlítve azt is, hogy meglepő fordulatként igazat kell adnia annak a magyar kormánytisztviselőnek, aki kétkedését fejezte ki a Soros-alapítvány kivonulásáról szóló sajtóhírekkel kapcsolatban.

Soros itt Orbán Balázsra, a miniszterelnök politikai igazgatójára utalt, aki szerint messze vagyunk még attól, hogy az utolsó Soros-katona is elhagyja Magyarországot.

És akkor mi marad?

Ukrajna támogatása nem kétséges, ahogy támogatni fogják alapítványaikat Moldovában és a nyugat-balkáni országokban - sorolta az OSF elnöke. Emellett fokozzák a roma kisebbség egyenlő bánásmódjának biztosítása érdekében tett erőfeszítéseiket, és továbbra is elkötelezettek maradnak a CEU támogatása mellett is (aminek székhelye már Bécsben van).

Soros cikke sok újdonságot egyébként nem tartalmaz: az, hogy a roma programokat nem érinti az átszervezés, és a CEU-t is tovább finanszírozzák majd, kiderült már Rényi Pál Dániel cikkéből is, emellett pedig további részletek is olvashatóak a világszintű átszervezésekről, és arról is, hogy Alex Soros inkább az amerikai politikába irányítaná az OSF forrásait.