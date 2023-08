Donald Trump megköszönte Orbán Viktornak, hogy visszahívná őt az elnöki székbe

Még mindig vet hullámokat Tucker Carlson Orbán-interjúja. Most éppen Donald Trump rakott ki egy posztot, amiben köszönetet mond Orbán Viktornak. A poszthoz az interjú azon részletét csatolta, amelyben a magyar miniszterelnök az orosz-ukrán háború kapcsán arról értekezik, hogy mit tenne az amerikai adminisztráció helyében: „Hívjátok vissza Trumpot! Ez az egyetlen lehetséges út.” Lehet ugyanis őt kritizálni, de a legbékésebb amerikai külpolitikát folytatta az elmúlt évtizedekben - magyarázta a magyar miniszterelnök.

Egy másik részlete az interjúnak azonban valószínűleg elkerülte a volt amerikai elnök figyelmét. Orbán ugyanis egy ponton arról beszélt, hogy Magyarországon elképzelhetetlen lenne az, ami Amerikában folyik napjainkban, miszerint az igazságszolgáltatást használják egyesek politikai ellenfeleikkel szemben. Mint fogalmazott: „Ezt a kommunisták csinálták.” Úgy tűnik azonban Trump sem kifogásolná, ha ilyesmi történne. Egy keddi interjúban ugyanis arról beszélt, hogy ha ismét elnök lesz, bebörtönzi politikai ellenfeleit.