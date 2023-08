Hadházy szerint azért raktak ki magasságkorlátozó táblát a mozsgói mezőgazdasági útra, hogy a traktorok ne menjenek rá, a polgármester szerint nem is ezzel a céllal épült

„Vajon mi szükség van a mozsgói határban a 100 millió forintból megcsinált MEZŐGAZDASÁGI út fölé MAGASSÁGKORLÁTOZÓ TÁBLÁT tenni?? Alagút jön? Felüljáró? Nos, a válasz nem ez persze, hanem azért, hogy nagyobb TRAKTOROK, KOMBÁJNOK és TEHERAUTÓK NE MEHESSENEK ÁT RAJTA. Ugyanis kilopták és/vagy szándékosan kihagyták belőle a megfelelő szükséges alapozást. Így ha erre az útra rámennének nehezebb gépek, úgy járna, mint a minap bemutatott decsi elkerülő út: két hét alatt megsemmisülne.” Hadházy Ákos ezzel a felütéssel tett közzé Facebook-posztot, amelyben azt írta: „az egész projekt a Vidékfejlesztési Programból a mezőgazdaság fejlesztésére szánt pénzekből valósult meg”, és azért kellett magasságkorlátozást bevezeti az úton, mert súlykorlátozást nem lehetett, ha viszont a nagysúlyú gépek rámennének, tönkremenne, ugyanis nem megfelelően van megépítve, és nem bírna el ekkora terhelést.



Telefonon beszéltünk Kovács Zsolt Vilmossal, Mozsgó polgármesterével aki viszont a 444-nek azt nyilatkozta, nem is volt sosem céljuk, hogy a felújított útszakaszon nagysúlyú gépek közlekedjenek.

A polgármester szerint az addig mezőgazdasági útként használt földúton korábban valóban mezőgazdasági gépek jártak, az önkormányzat célja viszont az volt, hogy a Mozsgót Alsóheggyel összekötő útszakaszt alkalmassá tegyék arra, hogy a helyi lakosok használhassák. Például arra, hogy óvodába, iskolába vigyék a gyerekeiket.

Ezért pályáztak, és erre is kaptak pénzt, amit önerőből még ki is kellett egészíteniük - jegyezte meg Kovács Zsolt Vilmos. A polgármester elmondása szerint akkor megkeresték a helyi, mezőgazdasággal foglalkozó cégeket is, hogy beszállnának-e a felújításba, merthogy ahhoz, hogy az út valóban alkalmassá váljon a traktorok és egyéb nagyméretű gépek elbírására is, más - értelemszerűen drágább - megoldásra lett volna szükség. Mivel erre nem volt fogadókészség, maradtak az eredeti tervnél.



"A traktorok elmennek máshol is, a lakosságnak viszont így nem kell kerülőúton közlekedniük Alsóhegy és Mozsgó között" - mondta a polgármester a 444-nek. A Hadházy által is linkelt közbeszerzési értesítőben egyébként az szerepel, „külterületi útfelújításra” lehetett pályázni, egészen pontosan az szerepel a közbeszerzés rövid ismertetésében: „Mozsgó külterületi 0154/9. és 0177/12. hrsz-ú mezőgazdasági utak felújítása és szilárd burkolattal történő ellátása.” Szintén szerepel benne a projekt száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16.

Erre rákeresve kiderül, hogy valóban a Vidékfejlesztési Program projektjéről van szó, ám nem kifejezetten mezőgazdasági fejlesztésről, ahogy azt Hadházy írta. A projekt neve ugyanis: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Mozsgón pedig közutat fejlesztett az önkormányzat, azaz egy mezőgazdasági földútból készült lebetonozott közút (a részleteket itt lehet böngészni).