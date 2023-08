Több százan vettek részt a gombás Wellington által megölt házaspár búcsúztatásán Ausztráliában

Több százan vettek részt az ausztrál házaspár búcsúztatásán, akik belehaltak a gombamérgezésbe, miután fiuk volt felesége megvendégelte őket. A gombás Wellingtonban a gyanú szerint gyilkos galóca is volt.

Az ügy sokkolta Ausztráliát, és mivel sem az ételt készítő nő, sem a gyerekei nem haltak meg, sőt kiderült, hogy az exférj az utolsó pillanatban mondta le az ebédet, megindultak a találgatások az esetleges gyilkosságról. A nőt egyelőre a rendőrség nem vádolja semmivel, de gyanúsítottként tartja számon, ahogy exférjét is. A nő többször elmondta, hogy ártatlan, kiemelve, maga is kórházba került gyomorfájdalmak miatt.

Ő most nem is vett részt a megemlékezésen, amelyet Korumburra városában tartottak. Az eseményen a házaspár fia, Simon Patterson mondta a gyászbeszédet, ami egyben az első nyilvános megszólalása is volt a tragédiával kapcsolatban. Patterson beszédében meg sem említette volt feleségét.

„Az, hogy két egymást követő napon haltak meg, az összetartozást tükrözi, amelyért mindig olyan keményen dolgoztak” – mondta a szüleiről Patterson, aki szerint családjuk azon kevés családok egyike volt, amelyek „az esti vacsoránál is együtt ültek az asztalnál”. (BBC)