Haszán Zoltán kollégánk fotózta le a szerkesztőség közelében ezt a feltűnő luxuskocsi sort.

photo_camera Fotó: Haszán Zoltán / 444

Mint kiderült, a Gattyán-féle Megoldás Mozgalom szervezett autósfelvonulást a tanév kezdete alkalmából. Olyan zászlókat lengettek, amelyeken a tanárok mellett állnak ki. A sok kabrió Mini mellett Porsche, Volvo és Mercedes is van a flottában. Valamiért ezek is mind kabrió autók. Sok tüntetésen voltam már, a megélhetésért küzdő tanárok mellett luxuskocsikkal kiálló felvonulás még nekem is új. Íme: