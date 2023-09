Jason Crow a 444-nek: Orbánék retorikája nem a magyar emberek érdekét szolgálja

Jason Crow coloradói demokrata politikus, az amerikai Képviselőház tagja.

Rangerként, az amerikai hadsereg speciális alakulatában járta meg Irakot és Afganisztánt.

Szakterülete a külpolitika és a biztonságpolitika.

Azért jött Magyarországra, mert aggasztotta a kormány NATO-val kapcsolatos retorikája és a demokrácia itteni állapota.

Találkozott Magyar Levente külügyminiszter-helyettessel és ellenzéki politikusokkal is.

Egy interjút is adott, a 444 és a Telex együtt kérdezhette.

Ukrajnai háború

Orbán Viktor a Tucker Carlsonnak adott interjújában hazugságnak nevezte az állítást, miszerint Ukrajna nyerésre állna a háborúban. A 444 kérdésére Jason Crow elmondta, teljesen máshogy látja a helyzetet, mint Orbán.



„Az orosz hadsereg 60 százalékát elpusztították az elmúlt másfél évben. A szankciók működnek, nyomást gyakorolnak Putyinra.”

Crow szerint azonban még több szankcióra van szükség, és arra is figyelni kell, hogy azokat hatékonyan hajtsák végre. Így lehet új helyzet elé állítani Vlagyimir Putyint. Az ukránok figyelemre méltó munkát végeznek, miközben az otthonaikért, a családjukért, a saját túlélésükért küzdenek.

„Ne felejtsük, hogy másfél évvel ezelőtt a világ nagy része azt hitte, csak három napig tartanak ki. Most pedig támadnak, területeket foglalnak vissza, és mérhető károkat okoznak az orosz hadigépezetben.”

Ezt nagyrészt a szívüknek és a motivációjuknak köszönhetik, de kellett hozzá a szabad világ támogatása is. A nyugati országok felismerték, hogy Ukrajna szabadsága az ő érdekük is - mondta Crow.

photo_camera Jason Crow Fotó: U.S. Embassy Budapest

Az ukránok segélyezésével azonban nem minden amerikai ért egyet. Egy augusztus elején publikált, CNN által készített közvélemény-kutatás szerint az amerikaiak 55 százaléka nem támogatja, hogy a Kongresszus további segélyeket szavazzon meg Ukrajnának. A 444 megkérdezte Crow-t, mit gondol erről.

„Nem értek egyet az eredménnyel. Számos olyan közvélemény-kutatást láttam, amik alapján az amerikaiak többsége egyetért Ukrajna támogatásával.”

Crow elmondta, az amerikaiak értik, mi forog kockán Ukrajnában. Mint minden társadalomban, náluk is vannak eltérő nézetek, így olyan emberek is, akik ellenzik a segélyeket. Neki viszont az a tapasztalata, hogy az amerikaiak tudják, nemzetbiztonsági és gazdasági érdekeik forognak kockán. A globális gazdaságban az Egyesült Államok függ Európától, és amíg instabilitás, háború van a kontinensen, nem lehet virágzó az európai gazdaság.

Béke, NATO

A Telex megkérdezte Crow-t, szerinte hogyan és mikor érhet véget a háború. Elmondta, hogy a legtöbb háború tárgyalóasztalnál ér véget, viszont jelenleg semmi sem utal arra, hogy Putyin hajlandó lenne jóhiszeműen tárgyalni. Erre az elmúlt néhány hétben is lett volna alkalma, de az orosz delegáció nem jelent meg a konferenciákon. Oroszországot emiatt a csatatéren kell rábírni, hogy változtasson hozzáállásán.

„Tárgyalásos megegyezések akkor születnek, amikor mindkét fél kénytelen leülni az asztalhoz. Ukrajna világosan kijelentette, hogy hajlandó erre. Oroszország nem.”

Orbán arról is beszélt a Tucker Carlson-féle interjúban, hogy Oroszországot is be kell vonni a háború utáni biztonsági berendezkedés megalkotásába. A Telex megkérdezte Crow-t, el tudja-e képzelni, hogy Putyin is szerepet kapjon egy ilyen rendezésben.

„A háború egyetlen oka, hogy Putyin úgy döntött, megszállja Ukrajnát. Csak a hatalmat tiszteli, és csak akkor hagy valamit abba, ha megállítják.”

Crow elmondta, nagyon aggasztja Orbán retorikája. Amikor ellenségnek nevezi az Egyesült Államokat, vagy arra utal, hogy a NATO-tagállamok részben vagy egészben felelősek az ukrajnai konfliktusért, mondván, provokálták Oroszországot. Szerinte ezek az állítások egyszerűen nem igazak, nem támasztják őket alá tények.

„Magyarország mint NATO-tag érdeke, hogy megállítsuk Putyint, mert nem fog megelégedni Ukrajnával. El fog menni, ameddig engedik.”

A 444 kérdésére Crow elmondta, szerinte mi az a három dolog, aminek meg kell történnie ahhoz, hogy Oroszország ne indíthasson a közép-kelet-európai régióban hasonló háborúkat a jövőben.

Az első az orosz hadsereg lefokozása, mely harci erejének csökkenését eredményezi. Jelenleg ezt teszi Ukrajna. A második feltétel, hogy a szankciók hatékonyak és betartandók legyenek. Ez megakadályozza, hogy az oroszok feltőkésítsék a hadigépezetüket. A harmadik pedig az Ukrajnával kapcsolatos biztonsági biztosítékok köre.

„A tárgyalásos rendezéshez szükség lesz az európai országokra és az Egyesült Államokra is. A megállapodás tartalmának meghatározása a jövő feladata. Biztos vagyok benne, hogy sok vita és tárgyalás előzi majd meg.”

photo_camera Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A 444 megkérdezte Crow-t, mit gondol Ukrajna EU- és NATO-csatlakozási terveiről. A képviselő az előbbi megvalósulását tartja valószínűbbnek a közeljövőben, de mindkettőt támogatja. Utóbbinak akadálya, hogy a NATO Chartája alapján fegyveres konfliktusban álló ország nem csatlakozhat a szövetséghez.

Crow szerint a NATO-csatlakozással kapcsolatban egyértelműbb ütemtervet kellene megfogalmazni. A legutóbbi NATO-találkozón jelezte is, hogy Ukrajnának pontosan látnia kellene, mit kell elérnie és tennie a tagság érdekében. Amíg ez megtörténik, továbbra is segíteni kell Ukrajnát hadseregének modernizálásában és demokratikus struktúráinak továbbfejlesztésében. Crow elmondta, a háború a korrupcióellenes intézkedéseket is felgyorsította.

„Ukrajna egészen más hely, mint másfél évvel ezelőtt. Akkor még nagyobb volt a kereslet a korrupcióra. Ez nem jelenti azt, hogy nincs több tennivaló, mert van. De a fejlődés figyelemre méltó.”

Nemcsak Ukrajna szeretne belépni a NATO-ba, hanem Svédország is. Csatlakozását azonban már több mint egy éve gátolja Magyarország. A Telex rákérdezett, Crow mit gondol a magyar kormány eljárásáról.

„Az elmúlt két napban lefolytatott magyarországi találkozóimon világossá tettem, hogy Svédországnak csatlakoznia kell a szövetséghez. Egyetlen ok sincs, amiért ne lehetne őket azonnal beengedni a NATO-ba. Kétségtelen, hogy erősítést jelentenek majd. A magyar kormány egyetlen indokot sem közölt velem, hogy miért ne történhetne meg a felvételük.”

Crow szerint ez felveti a gyanút, hogy a magyar kormány más, nem NATO-hoz kapcsolódó dolgok miatt akadályozza a folyamatot. Ezért világossá tette magyarországi tárgyalásain, hogy ha a kormány el akarja kerülni ezt az egyre terjedő értelmezést, akkor felgyorsítja Svédország csatlakozásának jóváhagyását.



Szaúdi gyilkosságok, Donald Trump

A New York Times pár napja megírta, hogy az amerikai kormány tudott róla, hogy a szaúd-arábiai határőrök menekülteket bántalmaznak és gyilkolnak a jemeni határon. Az Egyesült Államok mégsem hozta nyilvánosságra az információt. A 444 megkérdezte Crow-t, mi a véleménye arról, hogy miközben az orosz hadsereg háborús bűnei után nyomoz, addig az egyik szövetségese által elkövetett bűncselekményeket titkolja az amerikai kormány.

Crow elmondta, hallotta a híreket, és aggódik miattuk. Ha igaz, hogy szövetségesük visszaéléseket követett el, akkor vizsgálatot végeznek. Meghallgatásokat tartanak, összegyűjtik az információkat, hogy kiderüljön, mi történt pontosan.

„Olyan ember vagyok, aki rendkívül komolyan veszi a polgári áldozatokat és sérüléseket. Az egyik alapító tagja vagyok a civilek védelmével foglalkozó kongresszusi választmánynak. Irakban és Afganisztánban első kézből láttam, milyen hatásokat gyakorol egy konfliktus a polgári lakosságra”

photo_camera Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Crow volt az egyik menedzsere Donald Trump első alkotmányossági felelősségre vonási (impeachment) perének. Orbán a Tucker Carlson-féle interjúban arról beszélt, reméli, hogy Trump újra elnök lesz. A 444 kérdésére Crow elmondta, mit gondol Trumpról és Orbán mondatáról.



„Nem tartom reálisnak, hogy Trump újra elnök lesz. Köztudott, hogy nem rajongok érte. Nemcsak a politikai véleményünkben, hanem a demokráciához fűződő viszonyunkban is különbözünk. Természetesen Orbán véleményével sem értek egyet a kérdésben. Nem gondolom, hogy segít egy ország vezetőjének egy ilyen megnyilvánulás, kontraproduktívnak érzem az amerikai-magyar kapcsolatok előremozdításában”

Crow végül arra ösztökélte a magyar kormányt és a miniszterelnököt, hogy változtassák meg a retorikájukat. Szerinte az nem a magyar emberek érdekét szolgálja, és sem a magyar gazdaságnak, sem az ország biztonságának nem tesz jót.

„Demokratikus struktúrákra, független igazságszolgáltatásra és szabad sajtóra van szükség. Ezek kéz a kézben járnak a jóléttel” - zárta a beszélgetést.