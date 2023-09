Kedves falakat festő szülők! Ha az utolsó pillanatban keresnek Orbán-idézeteket a tantermekbe, akkor most segítünk

Egyelőre nem világos, hogy csak az új építésű iskolákban kell Orbán-idézet a falra, mint Csepelen vagy a régiekben is illik mostantól már miniszterelnöki iránymutatást adni a diákoknak.

Ha megszáradtak már a szülők által kifestett falak, akkor kiváló program lehet akár a gyerekekkel közösen felfesteni Orbán Viktor fontos tanításait.

Pár - egyelőre nem hivatalos - javaslat különböző tantermekbe:

illetve, ha kifér még:

a szembelévő falra:

a tábla fölé:

Alternatív megoldás, ha tisztelegni akarunk az iskolát megépítő vagy felújító felcsúti vállalkozó előtt is:

„A Tóth Balázs védhetne, a Szoszó itt van a jobb oldalon, a válogatott Nagy Joe ott a balfutóba', a bal oldali védőben Tamás Márk, aki most szerződött valahova, talán éppen Azerbajdzsánba Sepsiszentgyörgyről, a Spandler Csabi az most épp a Videotonban játszik, de saját nevelésű középhátvéd. Itthon lenne a Scholes a Zsótér Donát, hogy mondjak egy másikat, a Gyurcsó, most ment el a Kiss Tomi, de itt van a Gyuszika, és itt van a Sallai, aki meg a Bundesligában játszik”