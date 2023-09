Befóliázták a nagybajomi szovjet emlékművet

Múlt héten adták át Somogy megyei Nagybajomban azt a szovjet emlékművet, amit a Gazprom támogatásával újítottak fel. Erre Keresztény Zoltán, a csomagolós aktivista vasárnap délelőtt befóliázta.

„A Gazprom pénzéből frissen felújított, nagybajomi szovjet emlékművet is fekete lepellel takartuk le. Mégpedig azért, mert a közelmúltban Oroszország többször is megsértette Magyarország szuverenitását. De a Putyin érdekeit védő, hazánkban állomásozó kormány tagjai erről nem akarnak vitát nyitni. Ezért ezzel az akcióval mi megnyitjuk a vitát és követeljük, hogy az orosz elnök haladéktalanul zúzassa be az összes 1956-ról szóló, hazug történelemkönyvet. És azt is követeljük, hogy Putyin elvtárs vonja vissza azt a kijelentését, hogy Magyarország az 1997-es NATO határok mögé vonuljon vissza: azaz adja fel NATO tagságát” - indokolta meg az akciót. Keresztény arra utalt, hogy Szijjártó Péter azért nem kérette be az orosz nagykövetet a történelemkönyvek miatt, mert nem akar 1956 megítéléséről vitázni.

Az aktivista korábban a Csákberényben felújított szovjet emlékművet átadtak 56-os és ukrán zászlókkal csomagolta be. De ő vitt gyerekkoporsót Orbán Viktor felcsúti házához is.