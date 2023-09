Horthy, mohácsi vész, tatárjárás - a Fidesznek egyikről sincs testületi álláspontja

Hétfőn lesz harminc éve, hogy szülőfalujában, Kenderesen újratemették Horthy Miklóst, a magyar történelem egyik vitatott alakját, Magyarország két világháború közötti kormányzóját.

1993-ban a temetés megítélését illetően az ország két szélsőség között mozgott: voltak, akik az első világháború utáni konszolidáció, az ország megerősödésének jelképét látták benne. Örültek a Portugáliában 1958-ban meghalt kormányzó hamvainak hazahozatalának, több tízezren a temetésre is elmentek. Mások Horthyt a magyar fasizmus képviselőjének tartották, akinek személyes szerepe van a második világháborúban a zsidók ellen elkövetett rémtettekben, a világháborús katasztrófában, ami végül az ország szovjet uralom alá kerüléséhez vezetett.

Lehet-e magánember egy miniszter?

A történész Antall József vezette jobboldali kormánytól nem állt távol némi, a két világháború közötti időszakért érzett nosztalgia. Ezzel együtt hivatalosan nem képviseltették magukat a temetésen - a kormányszóvivő szerint sem tiltó, sem elrendelő határozatot nem hoztak -, de mégis országos felháborodás lett abból, hogy szigorúan magánemberként miniszterek sora ment el Kenderesre. Az ekkor már nagybeteg Antall nem volt ott, néhány nappal később hivatalában fogadta a Horthy család két tagját, Horthy Miklós menyét, Horthy Istvánnét, Edelsheim-Gyulai Ilonát és az ő fiát, ifjabb Horthy Istvánt. Elment viszont a temetésre Boross Péter belügy-, Für Lajos honvédelmi, Balsai István igazságügy-, Surján László népjóléti, Szabó Tamás privatizációs, Kiss Gyula munkaügyi, Nagy Ferenc József kárpótlásért felelős tárca nélküli miniszter.

Korabeli viccek tárgya volt az, hogyan lehet magánember egy miniszter, szét lehet-e egyáltalán választani a kettőt, mi mindent lehet elkövetni magánemberként, amit miniszterként nem?

Horthy, mohácsi vész, tatárjárás - a Fidesznek mindegy

Igen, a rendszerváltás utáni történetekben a legszórakoztatóbb dolgok közé tartozik, hogy mit mondott az akkor hét százalékos kis ellenzéki liberális párt, a Fidesz, és mit mond ugyanerről a mai jobboldali, populista Fidesz? Nos, talán meglepő, de ami Horthy személyét illeti, a tartózkodás a legjellemzőbb akkor is és most is.

Az újratemetés előtti hetekben Kövér László akkori fideszes képviselő, mai házelnök a 168 Órának nyilatkozott az ügyről. Nem ment bele Horthy személyének megítélésébe, inkább a miniszterek temetőlátogatásáról mondta el a véleményét: „Ennek a kormánynak mérlegelnie kell nemcsak azt, hogy Horthy Miklós megítélése legalábbis ellentmondásos a magyar közvéleményben. Ám ez elhanyagolható ahhoz képest, hogy milyen lenne ennek az esetleges kormányzati részvételnek a visszhangja - még ha ez csak magánemberek részvételében nyilvánulna is meg - azokban az országokban, amelyekben magyar kisebbség él, és ahol minden ilyen alkalmat ürügyként használnak arra, hogy valamilyen módon igazolják saját félelmeiket az állítólagos magyar veszélyt illetően.”

photo_camera Horthy Miklós kormányzó 1938. augusztus 20-án Németországba utazik a Keleti pályaudvarról, ahol Miklós fiával beszélget a peronon. Mögöttük a Katonai Iroda vezetője, Keresztes-Fischer Lajos tábornok, a vagon ajtajánál a kormányzó felesége Fotó: Bojár Sándor/MTI Zrt.

Orbán Viktor, akkor már a Fidesz elnöke a korabeli tudósítások szerint hasonló szellemben nyilatkozott: „A Fidesznek nincs véleménye Horthy Miklós újratemetéséről, de nem fogalmaztak meg testületi álláspontot a mohácsi vésszel és a tatárjárással kapcsolatban sem. A Fidesz elnöke szerint Horthy történelmi szerepének megítélése a történészek és nem a politikusok feladata. - Nekünk a jövő Magyarországáról vannak elképzeléseink, s programunk is, hogyan valósíthatjuk meg ezzel kapcsolatos céljainkat, ám abban a Horthy-korszak módszerei nem szerepelnek.”

Orbán Kenderesen? Többet vinne, mint hozna?

Oké, a liberális Orbán nem ment el se magánemberként, se az akkor ellenzéki Fidesz elnökeként a kenderesi újratemetésre. De vajon elment volna-e a jobboldali populistává lett Orbán? Ami az elmúlt évek megnyilatkozásait illeti, egyáltalán nem biztos.

A Fideszben bekövetkezett jobboldali fordulat miatt Orbán akár még el is mehetne - sok szavazója van, akik a kilencvenes években még MDF-esek, kisgazdák vagy MIÉP-esek voltak -, populizmusa viszont valószínűleg visszatartaná ettől. Ha már meghódította az idősebb generációt, akiknek még Horthy-fasizmust tanítottak az iskolában, nem beszélve a lakótelepen élőkről, akkor a Horthy-kultusz feltámasztával ezt már nem akarja kockára tenni. Miért is tenné? Többet vinne, mint hozna, és különben is: a kilencvenes évek elején politizáló Für Lajossal vagy Boross Péterrel szemben ő nem a Horthy-korszakban szocializálódott, ahhoz a világhoz semmilyen személyes kötődése nincs. (Nem lehet szétszálazni, hogy végül mi okozta a vezető kormánypárt MDF 1994-es csúfos bukását, de a Horthy újratemetésén való miniszteri részvételek nyolc hónappal az országgyűlési választás előtt alighanem inkább csökkentették, mint növelték a párt népszerűségét.)

Lázárnak beakadt a Horthy-lemez

Ehhez képest Lázár János - már nem először - látogatást tesz Kenderesen. Az újratemetés harmincadik évfordulóján felavatja a felújított vasútállomást. (Egy, az újratemetésről szóló korabeli filmben nyilatkozott Baranyi Mihály egykori polgármester, aki 2006-ig vezette a települést. Tanulságos amit mondott: Horthy kormányzósága alatt emeltek olyan városias épületeket, mint a vasútállomás, a posta vagy a városháza, a Horthy családnak viszont a kormányzóság első évében éppen úgy kétezer kataszteri hold birtoka volt, mint az utolsóban.)

Lázárnak valamiért be van akadva Horthy. Nagy port kavart 2019-es látogatása a kenderesi Horthy-kriptánál. Az eseményről egy rövid videót töltött fel, amiben a Tanácsköztársaság leverésére utalva azt mondta: száz évvel ezelőtt bajtársaival és szövetségeseivel megmentette Magyarországot. „Hős katona volt, igaz magyar hazafi, akire főhajtással kell emlékeznünk.”

A látogatásból kisebb botrány lett, magát Orbán Viktort is megkérdezték az esetről, Havasi Bertalan szóvivő válaszolt: „A miniszterelnök több alkalommal elmondta már a véleményét Horthy Miklósról és rendszeréről, ebben nincs változás.”

De mi is ez a vélemény? Nos, meglepő, de a történelmi kalandozásokat amúgy kedvelő miniszterelnök alig-alig beszélt a nyilvánosság előtt Horthyról, miközben az általa kiépített rendszertől a Horthy-korszak egyes elemei nem állnak távol.

A Kossuth tér rekonstrukciójában vagy a Miniszterelnökség Várba (ha nem is a Sándor-palotába) költöztetésével az 1944 előtti állapot helyreállítása volt a minta, többször méltatta Bethlen István országépítő munkáját, az 1921 és 1931 közötti miniszterelnök szoboravatásán is részt vett. A Horthy-korszak előtt tett gesztust a vitatott Nemzeti Vértanúk Emlékművével is. De Horthy, az más.

Orbán a 2010 utáni miniszterelnöki korszakában csupán négyszer beszélt Horthyról, ebből háromszor inkább negatív felhanggal.

1. 2015. december 15.

A parlament azonnali kérdések órájában egy szocialista politikus azt kérdezte, hogy a miniszterelnök támogatná-e a nyíltan antiszemita Hóman Bálintnak, a Horthy-korszak oktatás- és vallásügyi miniszterének történő szoborállítást. Orbán azt válaszolta, hogy az alkotmány szerint nem támogatható ilyen szoborállítás, mivel Hóman is azon politikai vezetők közé tartozik, akik hatalmon voltak Magyarország szuverenitásának elvesztésekor. „Magyarország 1944. március 19-én elveszítette szuverenitását, 1990. május 2-án pedig visszanyerte azt. A megszálló hatalmakkal való kollaborálásnak különböző oka, mélysége, minősége lehet, de a kormány olyan politikusnak nem támogathatja a szoborállítást, aki együttműködött az elnyomókkal” - mondta, és bár a kérdés nem Horthyra vonatkozott, de hozzátette: ezért nem támogat szoborállítást Horthy Miklósnak.

2. 2016. február 28.

„Veszélyes ingovány, vizenyős, lápos és lidérces vidék. Jobb az ilyet elkerülni” - ez a néhány, az évértékelő beszédében elmondott szó nagyon pontosan fejezik ki Orbán viszonyulását a Horthy-korszakhoz.

Mégis belement egy tőle szokatlan mini értékelésbe, ami eléggé egyrészt-másrésztre sikeredett, nem is kapta fel senki, mert nem volt rajta mit felkapni. „Annyit azért mondhatunk, hogy országvesztés, megcsonkítás, gazdasági világválság ellenére is talpra álltunk, derékba fűrészelve is hajtást hoztunk, kiemelkedő diplomáciai, katonai és gazdasági sikereket értünk el. (...) S bár a háború, a világháború ezt a korszakot megszakította, és maga alá temette, annyit azért mondhatunk, hogy huszonegy békeév kevés volt ahhoz, hogy kiadjuk magunkból azt a tehetséget és teljesítményt, amire az előző korszak alapján képesnek gondolhattuk magunkat.”

3. 2017. június 21.

A pesthidegkúti Klebelsberg Emlékhely és Vendégház avatásán mondott beszédén már többen felszisszentek, a híradások azt emelték ki, hogy Orbán kivételes államférfinak nevezte Horthyt.

És csakugyan: „Hogy az elvesztett világháború, a vörös terror 133 napja és a trianoni diktátum roppant súlya alatt mégsem temetett maga alá minket a történelem, nos, ezt néhány kivételes államférfiúnak köszönhetjük. Horthy Miklós kormányzónak, Bethlen István miniszterelnöknek és Klebelsberg Kuno miniszternek. Kormányzó nélkül nincs miniszterelnök, miniszterelnök nélkül nincs miniszter, és ezt a tényt nem vonhatja kétségbe Magyarország II. világháborús, gyászos szerepvállalása sem.”

4. 2017. július 21.

Mintha csak pesthidegkúti botlását akarta volna jóvá tenni, alig egy hónap múlva interjút adott az Iszrael Hajom (Izrael Ma) című lapnak. Ebben olyan negatívan beszélt Horthyról, mint előtte soha.

Zéró tolerancia van a magyar politikai életben az antiszemitizmussal szemben, "soha nem fogunk tolerálni semmiféle antiszemita megközelítést bármely problémával kapcsolatban" - mondta. Az interjúból kiderült, hogy a miniszterelnök antiszemitának tartja Horthy Miklóst. „Úgy gondolom, hogy az a politikai elit, amely az állampolgárokat eredetük szerint megkülönböztetve hoz törvényeket, antiszemita megközelítésű” – mondta. Horthy szerinte hatalmas bűnt követett el. Ugyanakkor néhány évtizeddel korábban ő mentette meg az országot. Ezen tények egyikét sem lehet tagadni, áll az interjúban.

Orbán azóta se mondott semmit Horthyról, és nagy valószínűséggel most sem fog, mivel éppen most tölti évi rendes szabadságát.