Szétverték a Szabadkát jelző magyar feliratot a Vajdaságban

Vasárnapra virradóra megrongálták a magyar nyelvű Szabadka feliratot Békován a körforgalomban. A Szabad Magyar Szó szerint korábban egyébként már rongálták meg ezeket a táblákat, akkor mindkét nyelvűnek több betűje is hiányzott, de most a szerb betűk sértetlenek maradtak. A Pannon RTV arról ír, hogy Palicson is szétverték a magyar betűket.

Amikor Aleksandar Vučić szerb elnök szeptember elsején megkapta Szabadka város díszpolgári címét, azt mondta támogatja a magyar nyelvű Szabadka-feliratok kihelyezését a magyar zászló színeiben. Erre utalt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a rongálás után, amikor azt írta: „Vučić elnöknek üzentek, de nekünk jobban fáj. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy újra új fényében díszeleghessen a Szabadka feliratú táblák, és hogy az elkövetők elnyerjék méltó büntetésüket. A vandalizmusnak véget kell vetni bárki részéről jön is az. Remélem Vučić elnök érti az elkövetők neki szánt üzenetét és meg is válaszolja. Mi pedig itt maradunk és nem megyünk sehova.”