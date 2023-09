Budapest fánkká válásának ötven éve

Azután, hogy megmutattuk, hogyan néptelenedik el a magyar vidék és koncentrálódik a magyarországi lakosok csaknem fele három megyébe és a fővárosba, megnéztük azt is, hogyan alakult Budapest népessége az 1970-es és 2022-es népszavazás között eltelt nagyjából ötven évben (Magyarországon 1990-ig tízévente voltak népszámlálások, majd 2000 helyett 2001-ben, aztán 2011-ben és végül a Covid miatt 2021 helyett 2022-ben).

Budapest lakóinak száma ebben az ötven évben csaknem 319 ezerrel csökkent: az 1970-es népszámlálás idején 2 001 083-an lakták, a tavalyi cenzus idején 1 682 426-an. Ha csak a népszámlálásokat nézzük, 1949 után került ismét a főváros népessége 1,7 millió alá. A KSH éves demográfiai jelentései szerint viszont már 2005-ben is csak 1,697 millió volt a fővárosiak száma (sőt, a következő évben még kicsit csökkent is).

Mivel az 1970-es évek második felében részben demográfiai okokból (a Ratkó-korszakban született viszonylag sok fiatal elkezdett gyereket vállalni), részben a kibővített családtámogatások miatt volt egy kisebb népesedési boom, ahogyan az országban, úgy Budapesten is az 1980-as népszámlálás mutatta a legmagasabb lakosszámot: akkor 2 059 347-en éltek a fővárosban, amihez képest már 377 ezres a visszaesés 2022-re.

De visszatérve az ötven(két) év folyamataira: a 319 ezer „eltűnt” lakos kerületenként nagyon eltérően oszlott meg. Az alábbi animáció azt mutatja meg, hogyan változott 1980-2022 között a fővárosi kerületek népszámlások szerinti lakosszáma az 1970-es népszámlálási adatokban szereplő lakosságszámot 100 százaléknak alapul véve (kivéve a 23. kerületet, amely 1994-ben lett önálló, annak az 1990-es lélekszámát még statisztikai hivatali adatokból számoltuk, és azt vettük 100 százaléknak).

Jól látható, hogy az egyes kerületek között jelentős népesség-átrendeződés történt 1970-től a tavalyi cenzusig. Az úgynevezett városmagot alkotó belső kerületek (I., V., VI., VII., VIII. és IX.) veszítették a legtöbb lakost, népességük tavaly már csak 35-54 százaléka volt az 1970-esnek.

Arányaiban a legtöbb lakót a Belváros-Lipótváros nevű V. kerület veszítette, 1970-ben még több mint hatvanezren lakták, a 2022-es felmérés szerint már csak alig több mint 22 ezren (kevesebben, mint amennyivel Magyarország népessége csökkent idén mindössze hét hónap alatt). Az V. kerület az egyetlen, ahol a lakosok száma több mint 60 százalékkal csökkent, méghozzá két évtizedben nagyon intenzíven: 1970-1980 között nagyjából 20, majd 1990-2001 között csaknem 35 százalékkal. A VI. és a VII. kerület lélekszáma az ötven évvel ezelőttinek nagyjából 40 százalékára csökkent, az I. és a VIII. kerület nagyjából lefeleződött, míg a IX. kerület lakosainak száma 46 százalékkal alacsonyabb, mint 1970-ben (a XX. kerület lakóinak száma 57 százaléka az 1970-esnek, de ebben szerepe van Soroksár kiválásának is).

A történelmi városmag lakóinak száma 302 ezerrel csökkent, vagyis szinte annyival, mint amennyivel Budapesté. A másik végletet a város peremén lévő kerületek jelentik, ezek népessége 8-68 százalékkal nőtt az elmúlt ötven évben. Ez nem véletlen: a hetvenes és nyolcvanas években ugyanis intenzív panelépítési programok futottak, amelyek célja a kritikus fővárosi lakáshelyzet enyhítése, következménye pedig a városon belüli vándorlás volt. Ennek arányaiban a legnagyobb nyertese a XVII. kerület (68 százalék), picivel megelőzve a III. kerületet (54 százalék).

A főváros tehát, mint az animáción is látszik, az elmúlt ötven évben elfánkosodott, a belső kerületei lassan elveszítik lakóikat, onnan jelentős népesség költözött külső kerületekbe vagy az agglomerációba. Ez azonban nem egy káros folyamat, épp ellenkezőleg: egy egészséges társadalmi reakció arra az erőltetett, kényszerű városfejlesztésre, amely a második világháború után jellemezte Budapestet.

Már egy 1971-es, a Valóság folyóiratban megjelent tanulmány, Konrád György és Szelényi Iván A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai című írása (elolvasható például az Arcanumon) felhívta a figyelmet arra, hogy 1945 után a fővárosban a politikai diktátummal előírt iparosítás és munkahelyteremtés gyorsabb és fontosabb volt, mint az infrastruktúra-fejlesztés, például a lakásépítés.

A hetvenes évekre komoly lakhatási válság alakult ki: „1960 és 1970 között városi lakásállományunk 23%-kal nőtt, addig ugyanezen időszak alatt az ipari és építőipari munkavállalók száma 34%-kal emelkedett (…) az új városi lakások jó részét viszont a már korábban föllépő városi szükségletek kielégítésére kellett fordítani” – írták. A többletet munkásszállásokkal, az „ágyrajárók”, szobabérlők rendszerével – vagy ingázással, például a feketevonatokkal – próbálták kezelni. (Az ingázás ekkor is a főváros és az agglomeráció között zajlott legintenzívebben, akárcsak most, de egészen más társadalmi, munkaerő-piaci réteget érintett, a Pest megyein belül az agglomerációs népességgel és a vidéki Magyarország kiürülésével ez a korábbi cikkünk foglalkozik.)

Hogy mennyire túlnépesedett a főváros – amit egyértelműen a Budapestre vándorlás okozott, hiszen ha csak 373 fővel is, de még a hetvenes években is több fővárosban élő halt meg, mint ahány született –, és mennyire súlyos volt a lakásválság, azt jól jelzi a száz lakásra jutók száma is, amely így alakult a háború után:

De árulkodó adat az is, hogy Bécsben 2018-as adatok szerint nagyjából 920 ezer lakott lakás volt, míg Budapesten a tavalyi népszámlálás 791 ezer lakott lakást talált. Bécs lakóinak száma nagyjából 1,9 millió, így a 2018-as adatok szerint lakásonként körülbelül két lakója volt – Budapesten ennél egészen 2011-ig rosszabb volt a helyzet.

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a főváros belső kerületeinek látszólagos kiürülése részben egy egészséges és szerencsés folyamat. A lakosok ugyanis abba az irányba kezdtek vándorolni, ahol megoldott volt az egészségesebb, normalizáltabb lakhatásuk. 1970-ben még több mint száz-százezren laktak a VII., a VIII. és a IX. kerületekben, sőt, a 139 ezres Józsefváros a negyedik legnépesebb kerület volt akkor, míg 2022-ben már csak a tizenkettedik legnépesebb.

A legtöbbek által lakott kerületek toplistája ugyanakkor nem sokat változott: 1970-ben is a XI. kerület volt, most is a XI. kerület az első helyezett (igaz, 161 ezer helyett 141 ezer lakossal), akkor a XIII. kerület volt a második, a XIV. a harmadik helyezett, míg tavaly a III. kerület volt a második és a XIII. kerület a harmadik. A százezres kerületek száma viszont nyolcról négyre csökkent, míg az ötvenezer alattiaké kettőről ötre nőtt (igaz, az ötből az egyik az 1970-ben még nem önálló Soroksár).