Szárszó-gate: Farkasházy mégis tudott arról, hogy Ujhelyiék mire készülnek

„Megkövetem Ujhelyi Istvánt, augusztus közepén kaptam tőlük egy meghívótervezetet, csak egy másik e-mail címről, így most nem találtam, mivel azóta egy másik címről érkezett két rövid üzenete, s azt beütve nem mutatta.” Ezt írja újabb publicisztikájában Farkasházy Tivadar, és ha jól értjük azt jelenti, mégis tudott arról, hogy Ujhelyi Istvánék az általa korábban szervezett szárszói találkozók mintájára szervezik a SzázSzó nevű ellenzéki értelmiségi összejövetelt.

A múlt héten megírtuk, Farkasházy Teddy nélkül rendezik a Szárszó másolatnak szánt találkozót. Szombaton még azt írta a humorista, hogy „meglepődve értesültem egy barátomtól, hogy Újrakezdjük a balatonszárszói találkozót! címmel Ujhelyi Istvánnal és Horgas Péterrel meghívtam szeptember 9-ére a Margitszigetre sokakkal együtt, ahol a SzázSzó találkozón jelképesen átadom a stafétát.”

Azt állította, nem tudott arról, hogy mit tervez az exmszp-s Ujhelyi István. Mi is megírtuk augusztus közepén, hogy Ujhelyi SzázSzó címen újra megszervezné a legendás baloldali-liberális szárszói találkozót. Ugyan nem Balatonszárszón, hanem a Margitszigeten kerülne rá sor, de úgy tűnt, az egykori szervezők is benne vannak a buliban. Farkasházy ezt tagadta szombaton.

Ujhelyi Farkasháázy tagadására reagálva azt írta, „Teddy ma minden előzetes jelzés nélkül, általunk nem ismert okok miatt egy Népszava-publicisztikában jelentette be, hogy kiszáll a SzázSzó Találkozóból. Egy általam nagyra tartott ember írását a levelezéseink minden részletének nyilvánosságra hozatalával egyértelműen és világosan megcáfolni méltatlan válasz lenne. Mindannyiunkra, de a korábban közösnek mondott célra tekintettel is”.

Úgy tűnik, Ujhelyinek volt igaza és Farkasházy mégis tudhatott arról, mire készül az Európai Parlamenti politikus. A zavart ezzel magyarázza a humorista: „Mentségem nincs, magyarázat annyi, hogy 18 hónapja nem aludtam egyszerre egy óránál többet, ne találgassanak, lenne pénzem altatóra.”

„Teddy bocsánatkérését barátsággal elfogadjuk. Ahogy a meghívóban is szerepel: a szárszói találkozók után ugyanazt és ugyanúgy bizonyosan nem lehet azonnal létrehozni, mi a megkezdett hagyományt igyekszünk új helyszínen és új név alatt, de azonos értékek, illetve célok mentén életre hívni. Köszönjük Teddynek, hogy eddig is javaslataival segítette a SzázSzó Találkozó szervezését: az elmúlt hetekben ugyanis személyesen és telefonon is folyamatosan egyeztettünk vele a program kreatív anyagairól, sőt, tartalmi struktúrájáról is. A program készen áll, az előkészületeket megtettük - fokozott lelkesedéssel várjuk a szombatot” – zárta a vitát Ujhelyi.