A magyarok háromnegyede nem javasolná senkinek, hogy tanárnak álljon

29 országban mérte fel az Ipsos közvéleménykutató a népesség véleményét az oktatási rendszer helyzetéről. A magyar adatok egészen megrázók. Felmérésük alapján a magyarok 76 százaléka senkinek se ajánlaná, hogy tanárnak álljon, mindössze 16 százalék javasolná ezt. Világátlagban 45 százalék és 43 százalék az arány.

A magyarok 74 százaléka szerint nincsenek megfizetve;

73 százalék szerint nincsenek megbecsülve a tanárok.

A magyar oktatási rendszert mindössze a megkérdezettek 8 százaléka értékelte jóra, a magyarok kétharmada elégedetlen vele. A leggyakrabban emlegetett problémák az elavult tanterv, a finanszírozás hiánya és a politikai-ideológiai elfogultság.

A magyarok ezek szerint rendkívül elégedetlenek az oktatási rendszerükkel, bőven a világátlag felett. a 29 ország átlagában, ahol a felméréseket végezték, a megkérdezettek 33 százaléka értékelte jónak, 39 százaléka rossznak az oktatási rendszert. A leginkább a szingatpúriak (75 százalék), az írek (63 százalék), az ausztrálok (57 százalék), az indiaiak (55 százalék), és az indonézek (53 százalék) elégedettek országuk oktatási rendszerével, a világ összes többi országában már 50 százalék alatt marad az elégedettek aránya.

A magyaroknál a 29 ország között egyben sem elégedetlenebbek az oktatási rendszerrel, hatvan százaléknyi vagy azt meghaladó arányban csak az argentínok (60 százalék), a törökök (61 százalék), és a peruiak (62 százalék) elégedetlenek oktatási rendszerükkel.

A 29 ország lakosai javarészt attól tartanak, hogy az oktatási rendszer színvonala romlik, 46 százalék gondolja így. Az európai országok közül Magyarországon, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, Svédországban, Németországban és Olaszországban is úgy érzi a megkérdezettek többsége, hogy az oktatás színvonala most gyengébb, mint amikor ők maguk jártak iskolába.

A tanári pályát a magyaroknál kevésbé sehol se ajánlják, még Dél-Koreát is messze megelőzzük ebben, ahol még úgy is 26 százalék ajánlaná a tanári hivatást ismerőseinek, hogy ott épp most egy fiatal tanító öngyilkossága miatt a tanárokat érő szülői zaklatások tematizálták az elmúlt napokban a nyilvánosságot.

Az Ipsos 2023 június 23-július 7. között összesen 23248, - a magyarországi minta esetében 16-74 éves - válaszadó megkérdezésével készítette felmérését, mely Magyarország - és még 15 ország esetében - reprezentatívnak tekinthető. A részletes, 54 oldalas kutatást .pdf-ben itt, az összefoglalóját itt érhetik el.