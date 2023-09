Akkora siker a súlycsökkentő Wegovy, hogy gyártója lenyomta a Louis Vuittont gyártó LVMH luxusmárka-csoportot

Európa legértékesebb cége lett a dán Novo Nordisk, miután bevezették a Wegovyt, vagyis súlycsökkentő gyógyszerüket az Egyesült Királyságban is, részvényeik pedig emelkedni kezdtek. A BBC szerint a cég ezzel letaszította a trónról az LVMH-t, vagyis azt a francia luxusmárka-csoportot, ami többek között a Louis Vuitton gyártásáért is felelős.

A Wegovy egy hetente egyszer szedhető, súlycsökkentő gyógyszer, ami gyakorlatilag átveri az agyat és a testet, elhitetve az emberrel, hogy már jóllakott, emiatt kevesebbet eszik, következésképp fogy.

Ugyanúgy működik, mint az eredetileg diabéteszesek számára kifejlesztett Ozempic, de a Wegovy hivatalosan is súlycsökkentő gyógyszer, így hagyták jóvá a hatóságok is – ellenben az Ozempickel, amit pedig hivatalosan a cukorbetegeknek szántak –, valószínűleg ennek is köszönhetően terjedt el a híre irdatlanul gyorsan a közösségi oldalakon és lett hiány a cukorbetegeknek szánt gyógyszerből.

Hogy milyen mellékhatásokkal járhat egy ilyen gyógyszer, és hogy kinek érdemes vagy nem érdemes ezt szednie, arról hosszabban ebben a cikkben írtunk.