Covidos lett Jill Biden

Pozitív lett az amerikai First Lady, Jill Biden koronavírustesztje. Joe Biden elnök 72 éves nejének szóvivője, Elizabeth Alexander tájékoztatása szerint enyhe tünetei voltak a teszt idején. Most a tervek szerint delaware-i otthonában, Rehoboth Beachen lábadozik majd.

photo_camera Jill Biden férjével, az Egyesült Államok elnökével 2023. szeptember 2-án, a kép hátterében a Marine One-nal, az elnöki helikopterrel. Jill és Joe Biden aznap a hurrikán sújtotta Floridába látogattak. Jill Bident a floridai látogatás után diagnosztizálták koronavírus-fertőzéssel. Fotó: STEFANI REYNOLDS/AFP

Neje fertőzése után az elnököt, Joe Bident is letesztelték, de az övé negatív lett. Karine Jean-Pierre elnöki szóvivő tájékoztatása szerint Bident az elkövetkező napokban rendszeresen tesztelik majd, és figyelnek a tünetekre is. Az elnöknek szeptember 7-én Indiában volna jelenése a G20 csúcstalálkozóján, mely után egy napos vietnami látogatást is tervezett.

Jill Biden, aki jelenleg is aktív egyetemi oktató az Észak-Virginiai Népfőiskolán, a múlt héten még úgy tervezte, hogy a héten tanítani kezd, Most a fertőzése miatt szóvivője szerint helyettesítése megoldásán dolgozik. Jill Biden az első amerikai First Lady, aki elnök férje mellett főállásban dolgozik. (Via CBS News)