Frissnek látszó fotót láttak Szergej Szurovikinről

Egy fénykép kezdett keringeni minap az orosz közösségi médiában, melyen egy kissé szakadt civil ruhába öltözött, de annál kipihentebb, Szergej Szurovikin tábornokra emlékeztető férfi látható egy vörös hajú nő társaságában. Ha valóban Szurovikin van a képen, akkoz ez volna Jevgenyij Prigozsin júniusi pancserpuccsa óta az első felvétel az egykor az Ukrajnában harcoló orosz csapatok, majd az orosz légierő főparancsnokaként is szolgáló tábornokról, aki hivatalosan ugyan még ma is főparancsnokhelyettese az Ukrajnában szolgáló alakulatoknak, ám aki ezzel párhuzamosan a hírek szerint házi őrizetben van a bukott puccskísérlet óta.

photo_camera A felvételen látható pár nagyon hasonlít Szergej Szurovikin tábornokra és nejére, Annára. A felvételt 2023. szeptember 4.én tették közzé. Fotó: OSTOROZHNO MEDIA/via REUTERS

Szurovikin ugyan június 24-én a kevés orosz tábornok közé tartozott, akik nyilvánosan is szembefordultak Prigozsinnal, és videóüzenetben szólították fel, hogy hagyjon fel tervével, ne vonuljon be se a doni Rosztovba, pláne ne indulkon neki Moszkvának, mégis kegyvesztetté vált. Szurovikin közeli szövetségese volt Prigozsinnak, így az orosz hatóságok - és amúgy az amerikai hírszerzés - szerint tudomása volt Prigozsin terveiről.

A puccskísérlet utáni szorványos hírek szerint házi őrizetben volt, bár vendégeket fogadhatott. Arról is terjedtek hírek, hogy nyomoznak ellene a puccsban játszott szerepe miatt. Ám most, a fénykép felbukkanása után Kszenija Szobcsak már arról posztolt, hogy "Szurovikin tábornok kiszabadult. Él, egészséges, moszkvai otthonában van a családjával". A BBC még nem tudta függetlenül megerősíteni a fénykép hitelességét, és mert a felvétel szűken fókuszált, hátterében csupán némi futónövényzet látszik, aez alapján nem könnyű meghatározni, hogy a kép pontosan hol is készülhetett.

A BBC-nek ugyan független forrásból nem sikerült megerősítenie, a New York Times azonban két amerikai tisztviselőre és egy, az orosz védelmi minisztériumhoz közeli forrására hivatkozva már tényként állítja, hogy Szurovikint szabadon engedték. Az amerikai tisztviselők szerint bár Szurovikint látszólag elengedték az őrizetből, az egyelőre nem világos, hogy nem korlátozzák-e más módon mozgási szabadságát. Orosz forrásuk szerint Szurovikint a Jevgenyij Prigozsin halálát követő napokban engedték szabadon, még augusztusban. Prigozsin magánhadserege, a Wagner két másik vezetőjének társaságában 2023. augusztus 23-án vesztette életét, mikor repülőgépe rejtélyes módon felrobbant a levegőben Moszkva közelében.(Via BBC)