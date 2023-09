Japán szerint elfogadhatatlan Kína tilalma a japán tengerből kifogott halakra

Japán a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO) tett panaszt, mondván, hogy „teljesen elfogadhatatlan” Kína tilalma a japán tengerből kifogott halakra. Kína azután vezette be ezt a tilalmat, hogy a japánok a tengerbe engedték a fukusimai erőmű radioaktív vizét.

Kína is érvelt egy sort a WTO-nak, majd Japán is, utóbbi közölte, hogy panaszt nyújtanak be a WTO-nál, amit az Egyesült Államok japán nagykövete szerint az USA is támogat majd.

Nemrég a japán miniszterelnök is azt bizonygatta, hogy nem radioaktív a víz, ennek demonstrálására evett egy falatnyi, Fukusima környékéről halászott halat.

Bár a tengeri termékek kevesebb mint 1 százalékát teszik ki Japán globális kereskedelmének, 2022-ben Japán 600 millió dollár értékben exportált halat és tenger gyümölcseit Kínába, ami a Reuters szerint a japán export legnagyobb piaca.