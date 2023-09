Olena Zelenszkának hiányzik a férje

"Ez talán önzőnek tűnhet, de nekem a férjemre van szükségem, nem egy történelmi figurára" - nyilatkozta a BBC-nek adott, megrázóan személyes hangvételű interjújában Olena Zelenszka, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felesége. Interjújában arról is beszélt, hogy hiányzik a családnak az együtt töltött idő. "Van alkalmunk látni egymást, de korántsem annyit, amennyit szeretnénk. A fiamnak hiányzik az apja" - mondta.

photo_camera Olena Zelenszka, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij neje a háború kezdete óta biztonsági okokból gyermekeivel együtt külön él férjétől. Fotó: IDA MARIE ODGAARD/AFP

Persze azt is hozzátette, hogy "erősek maradunk, érzelmi és testi erőnk is van, és biztos vagyok benne, hogy együtt megoldjuk".

Miután Oroszország tavaly februárban lerohanta Ukrajnát, Zelenszka hónapokig titkos rejtekhelyeken bujkált a gyermekeivel. Nincs mit csodálkozni ezen, az oroszok nem is titkolták különösebben azt a tervüket, hogy a háborút Zelenszkij elnök gyors kivégzésével kívánják a lehető leghamarabb lezárni, már az invázió első napjaiban több különleges küldetést is indítottak Kijevbe azzal a céllal, hogy felkutassák és meggyilkolják az elnököt, akár a családjával együtt.

Így hát a család szétvált, és ez most is így van. "Nem élünk együtt a férjemmel, a családunk szétvált. De van alkalmunk találkozni" - mondta.

A háború más módon is megterheli a családot. "Fájdalmas látni, hogy a gyermekeim nem terveznek semmit. Ilyen fiatalon. A lányom 19 éves, ennyi idősen utazásokról, új élményekről, érzésekről ábrándoznak a fiatalok, de neki nincs erre esélye" - mondta, hozzátéve, hogy komoly korlátai vannak annak, hogy mit engedhetnek meg maguknak, de "próbálunk együtt élni ezzel".

Zelenszkij és neje már a középiskolában összejöttek, később a filmiparban is együtt dolgoztak - Olena Zelenszka forgatókönyvíró, Zelenszkij színész. Sose álmodtak arról, hogy Zelenszkijből történelmi figura lesz. És bár Zelenszka "önző" vágyairól is beszélt, azt is megjegyezte, hogy a férjében megvan az energia, az akaraterő, az ihlet és a makacsság ahhoz, hogy sikerrel végigvigye a háborút. "Hiszek benne, és támogatom. Tudom, hogy van elég ereje, Nem ismerek mást, akinek könnyebb dolga volna. Nagyon erős és ellenálló ember, és nekünk most pont erre van szükségünk" - mondta.