Rácz András: Ezért nem volt eddig átütően sikeres az ukrán ellentámadás

Korábbi elemzésem folytatásaként megkísérlem áttekinteni, mik azok a stratégiai szintnél alacsonyabb, hadműveleti és harcászati jellegű tanulságok, amelyek a június elején indult ukrán ellentámadás első három hónapja alapján levonhatók. Először azokat a tanulságokat tekintem át, amelyek alapvetően határozták meg, hogy az ukrán ellentámadás hogyan és miért alakult az eddig látott módon.

Az előző alkalommal is említett probléma, tehát az, hogy nem ismerjük a pontos ukrán terveket, természetesen továbbra is fennáll. Emiatt ebben a cikkben is kénytelen vagyok induktív megközelítést használni, és a nyilvánosságra került konkrét tapasztalatok alapján általánosabb következtetéseket levonni.

Erős és kiterjedt orosz erődítések