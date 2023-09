Százezrével tiltakoznak a dél-koreai tanárok a szülői terror ellen

Több százezer tanár tiltakozik Dél-Koreában, jelentette a CNN. A tiltakozásokat egy tragédia, egy fiatal, 23 éves tanítónő öngyilkossága robbantotta ki.

Li Minszo július közepén követett el öngyilkosságot, kollégái tanterme raktárában találtak rá a holttestére. Bár a rendőrség villámgyorsan lezárt vizsgálatában arra jutott, hogy Li nemrégi szakítása miatt, szerelmi bánatában végzett magával, unokatestvére, Park Dujong a hagyatékát átvizsgálva teljesen másra jutott. Li naplófeljegyzései, csetbeszélgetései és munkahelyi naplója alapján Park szerint egyértelműen a munkahelyi stressz, azon belül is a tanulók szüleinek agresszív zaklatása lehetett a tragikus öngyilkosság kiváltó oka.

photo_camera Hétfőn több tízezer tanár demonstrált Dél-Korea fővárosában, Szöulban. Kedden a CNN beszámolója szerint országszerte már több százezer tanár tiltakozott. Fotó: CHRIS JUNG/NurPhoto via AFP

Hogy Li esete mennyire nem egyedi, azt az öngyilkossága után kirobbant tiltakozások is bizonyítják. Az elmúlt hetekben tízezrével tiltakoztak a tanárok Szöulban, a héten pedig országszerte már több százezren. Panaszaik teljesen egybehangzók: a szülők agresszív fenyegetőzése miatt már nem tudják tisztességesen végezni munkájukat, mert ha fegyelmezni próbálnák a gyerekeket, egyből zaklatással vádolják őket. Márpedig a 2014-es gyerekvédelmi törvény alapján már akkor is felfüggesztik őket az állásukból, ha egyáltalán ez a gyanú felmerül velük szemben.

Márpedig már akkor is bántalmazással vádolják őket, ha egy amúgy agresszív gyereket rendszabályoznak meg, ha pedig rászólnak valakire, azt érzelmi bántalmazásnak bélyegzik a szülők. Akik ezzel párhuzamosan viszont azt is elvárják, hogy fegyelmezhetetlen gyerekeik a lehető legjobban teljesítsenek, és a tanárokon kérik számon azt is, ha ez nem sikerül.

Az Ipsos frissen közölt, de még a haláleset előtt felvett közvélemény-kutatása szerint Dél-Koreában az embereknek csupán 26 százaléka ajánlaná bárkinek, hogy tanárnak álljon. (Via BBC, CNN)