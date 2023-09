Vér és sár

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel. Például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

Hogy nem minden alakul úgy idén, mint ahogy a magyar kormány előzetesen tervezte, azt eddig is lehetett sejteni, de hétfőn újabb erős bizonyítékát adta, hogy közleménybe rejtve derült kit: 700 milliárd forinttal több pénzre van szüksége a költségvetésnek. Írtunk arról is, hogy amióta nem meredeken emelkedik, hanem csökkenő pályán van az infláció, azóta a kormány tagjai (élükön persze Orbánnal) verekedős metaforákkal beszélik el a történéseket. A héten várható gazdasági adatok közül elsőnek a turisztikai adatok érkeztek meg: ez alapján folytatódott a romló tendencia, és júliusban is kevesebb magyar nyaralt Magyarországon, mint egy évvel korábban.

Ismét felhívással fordultunk olvasóinkhoz, ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, hogy hol mennyire sikerült-e megoldani a (papíron természetesen a kormány szerint nemlétező) tanárhiányt. Persze történtek előrelépések is a közoktatásban, például leszedték az Orbán-idézetet a csepeli iskola faláról, bár az nem teljesen világos, hogy kinek az utasítására. Arról, hogy a magyar oktatás miért van olyan állapotban, amilyenben, a Qubiton fut egy sorozat, ezúttal Ugrai János írt arról, hogy hol keresendők a mai gondok gyökerei, és miért épp nálunk alakult ki a világ egyik legszelektívebb oktatási rendszere. A Lakmusz pedig arról írt, hogy hiába néz ki jól az egy tanárra jutó diákok száma, ez nem jelenti azt, hogy Magyarországon nincs pedagógushiány. Oktatáshoz kapcsolódó hír volt az is, hogy a Momentum képviselői 30 elbocsátott tanár nevét és “oktatás sírásói” feliratot fújtak a Belügyminisztérium épülete elé.

Kiderült az is, hogy nem biztos, hogy Orbánék támogatnák egy újabb ciklusra Ursula von der Leyent (aki amúgy most épp Európa-szerte hadat üzenne a farkasoknak), és újabb csavarral gazdagodott az újraélesztett szárszói találkozó kálváriája is: ezúttal az derült ki, hogy Farkasházy mégis tudott arról, hogy Ujhelyiék mire készülnek. Ezeknél kevésbé meglepő fordulat, hogy Lázár János ismét Horthyt dicsérte.

Hír volt még a nap folyamán, hogy visszautasítja az aranydiplomáját az SZFE-től több Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas művész is, Mácsai Pál pedig arról beszélt egy interjúban, hogy groteszk, ahogy az egyébként sebesen cserélődő kultúrkorifeusok szidják a hajdani elvtársakat, miközben ugyanúgy működnek, ahogy ők.

Emellett megnéztük az RTL új zenés tehetségkutatójának első részét, ami rögtön Curtis nehezen kivehető és könnyen félreérthető rappelésével indult.

A háború

Mindent, amit az ukrán támadás alakulásáról és a felmerülő nehézségekről tudni érdemes, azt Rácz András foglalta össze részletesen kedd reggeli cikkében. Röviden: a nyugati kiképzés önmagában nem csodafegyver, az ukrán hadsereg csak korlátozottan képes összfegyvernemi műveletekre, és súlyos logisztikai problémákkal is küszködik. De érdemes tényleg elolvasni az egészet.

Bemutattuk emellett az új védelmi minisztert, aki krími tanár, és kinevezése vélhetően üzenet azoknak is, akik szerint Ukrajnának le kellene mondania területei egy részéről. Hétfői hír volt, hogy Putyin csak akkor akarja visszaállítani a gabonaegyezményt, ha az orosz export is könnyítést kap, valamint hogy Kim Dzsongunnal találkozhat hamarosan, és írtunk arról is, hogy Dél-Afrika kivizsgálta, és arra jutottak, hogy nem küldtek fegyvereket Oroszországba, valamint hogy elvittek egy orosz aktivistát, mert ukrán zászlóval állt ki a moszkvai Vörös térre

A világ

Utolsó napjaira sártengerré változott a nevadai Burning Man fesztivál helyszíne. Az egyedüli bekötőutat és a repülőteret is lezárták, így három napra a külvilágtól elzárva maradtak a látogatók, köztük a techvilág ismert arcai.