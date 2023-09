Az egy dolog, hogy „rendkívüli mozgás” nincs, de tanár azért van még az iskolákban?

Hétfőn arra kértük az olvasókat, ha anomáliát tapasztalnak az oktatásban, küldjék el nekünk.



Elsősorban azért, mert a tanévkezdés alkalmából szerettük volna bemutatni, hogy milyen állapotban futunk neki a 2023/24-es tanévnek. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a központosított oktatási rendszerben az újságírók nincsenek könnyű helyzetben, ha arra kíváncsiak, mi a helyzet az iskolákban. Írhatunk ugyan leveleket a tankerületeknek, vagy akár az oktatásért is felelős Belügyminisztériumnak, de ezeket a legtöbb esetben figyelmen kívül hagyják, vagy sablonválaszokat kapunk rájuk.

Ezért kezdtük el az olvasók segítségével feltérképezni a helyzetet - kezdésként azt mutattuk be, milyen erőfeszítéseket kell tenniük a szülőknek, hogy a gyerekük ne egy omladozó épületben kezdje meg a tanévet.

Az idei szeptember ügye viszont egyértelműen a státusztörvény következtében elvándorló pedagógusokhoz kötődik majd.

Ezzel kapcsolatban Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára annyit közölt a minap:

„rendkívüli mozgás az előző évekhez képest nem tapasztalható”. Ehhez képest hétfői felhívásunkra kaptunk már több olyan olvasói levelet, amelyből kiderült: ugyan rendkívüli mozgás nincs, de egyes iskolákban a jövő hét elejére készül el (talán) az órarend, máshol még mindig nincs osztályfőnök, és láttunk olyan hirdetést, amelyben még így a tanév kezdete után is angol nyelvtanárt keresnek, minimum érettségivel és középfokú nyelvvizsgával.



Így tehát most arra vagyunk kíváncsiak, van-e elég pedagógus az oktatási intézményekben? No, nem darabra, hanem lesz-e például énekóra, és ha igen, akkor matematika vagy biológia szakos tanár tartja-e majd? Gyűlnek a történetek, és közben az ötletek is, úgyhogy egy kicsit kibővíteném a kérdéskört.

Kaptunk például olyan olvasói levelet, amelyből az derült ki, hogy lesz olyan diák idén, akinek 37 tanórája lesz egy héten. Más is tapasztalt ilyet?

Hogyan oldják meg a távozó tanárok pótlását? Sikerült szaktanárt találni a helyére, vagy aki épp arra jár, az tartja meg a történelem órát?

Lesznek-e különfoglalkozások, szakkörök, előkészítők?

Délután lesz-e ügyelet, vagy minden szülő oldja meg maga?

Van-e könyvtáros, iskolapszichológus, karbantartó? Vagy ha lerobban a kazán, ki csinálja meg?