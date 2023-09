Meghosszabbították a „tömeges bevándorlás okozta” válsághelyzetet

A Magyar Közlönyben jelent meg kedd este a rendelet, ami szerint a kormány jövő év március 7-ig ismét meghosszabbította a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet” – írja a 24.hu.

Legutóbb februárban hosszabbították meg, az azóta érvényes rendelet szeptember 7-én veszti hatályát. A „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet” először 2016 márciusában hirdette ki a kormány, azóta félévente hosszabbítgatják. Legutóbb azt írták, hogy „a tömeges bevándorlás 2015 óta folyamatosan sújtja Európát, a legaktívabb továbbra is a magyar határt is érintő balkáni útvonal”. Illetve hogy „a határkerítés és a határvédelem nélkül az elmúlt kilenc évben már illegális bevándorlók milliói jutottak volna be az országba”.