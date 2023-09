Nem megtakarítást, hanem sokkal több kiadást jelent, hogy Lázár leállította az új budapesti híd építését és a vasút fejlesztését, mondja Vitézy

Több nagy állami építési projektet állított le Lázár János a Magyar Közlönyben kedden este megjelent rendeletével, például a budapesti vasúti pályaudvarok és vonathálózat fejlesztését, illetve a két új Csepel szigeti Duna-híd megépítését.



Vitézy Dávid, a korábbi közlekedését felelős államtitkár FB-posztja szerint Lázár friss döntései miatt “a jövőnket éljük fel”, amit a miniszter elrendelt, az nem takarékoskodás, hanem “egyszerű károkozás”.

Vitézy részletesen elmagyarázta, hogy ez szerinte miért különösen káros döntéssorozat:

“Ezeknek a tervezése is mind rendelkezett uniós forrással. Ha a tervezés végigmegy és a nehéz gazdasági helyzetre, az elapadó uniós forrásokra hivatkozva az építkezést elhalasztották volna, az érthetőbb lenne. Uniós pénzből már megkezdett tervezéseket leállítani azt jelenti, hogy egyrészt ha lesz forrás, akkor se lesz majd terv, amit építeni lehetne, másrészt az eddig elköltött pénzeket használható eredménytermék híján nem az EU, hanem a magyar adófizetők állják innentől - tehát nem megtakarítással jár a projektek leállítása, hanem éppen többkletkiadással.” Vitézy a Galvani híd példáján mutatta be, hogy mivel jár Lázár friss döntése:

“A Galvani híd beruházás leállítása is azért szomorú, mert még a lehetőségét is megszünteti a későbbi megépítésének. Itt ugyanis nem csak az építést halasztja el a közlekedési kormányzat (ami jelen helyzetben érthető volna), hanem az előkészítést is leállítja - a híd maga környezetvédelmi engedélyekkel rendelkezik, de a Fővárosi Önkormányzat által indított per most zajlik, a kapcsolódó úthálózat engedélyezés alatt áll. Tehát az előkészítés azonnali leállítása most azt fogja jelenti, hogy az elmúlt évek tervezési munkája és elköltött 4-5 milliárd forintja is a kukában végzi.”