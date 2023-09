New Yorkban kiszorították az Airbnb-k jelentős részét

Az Airbnb közölte, hogy kénytelen volt törölni egyes foglalásokat New Yorkban, miután hatályba léptek a rövid távú bérlésre vonatkozó új szabályok. Ezek értelmében a 30 napnál rövidebb időtartamú bérbeadás csak akkor engedélyezett, ha a házigazdák regisztráltatják magukat a városnál. Vállalniuk kell azt is, hogy a bérlés időtartama alatt fizikailag is jelen lesznek a lakásban, és megosztják a vendégükkel a lakóhelyüket. Egyszerre kettőnél több vendéget nem lehet fogadni, ami azt jelenti, hogy a családok gyakorlatilag ki vannak zárva az Airbnb-s bérlésből.

Az új szabályok célja, hogy véget vessen annak a folyamatnak, amelynek köszönhetően a város amúgy is szűkös lakónegyedeiben felpörgött a lakások iránti kereslet. A befektetők ugyanis eddig szabadon adták ki a lakásaikat turistáknak vagy más, a városban tartózkodó személyeknek rövid időre. A lakások jelentős hányada vált így de facto szállodává.

photo_camera Az Airbnb logója a Time Square-en. Fotó: KENA BETANCUR/AFP

Az új szabályozások szeptemberrel léptek életbe, és eddig nagyon kevesen regisztráltak a városnál sikeresen. A több mint 3800 beérkezett kérelemből alig 300-at hagytak jóvá.



Az Airbnb a bíróságon harcolt a szabályok ellen, azzal érvelve, hogy azok lényegében tiltást jelentenek, és hogy ártanak a megfizethető szállást kereső látogatóknak. A vállalat globális igazgatója, Theo Yedinsky a szabályváltoztatásokat csapásnak nevezte „a külső kerületekben élő több ezer New York-i és kisvállalkozóra, akik az otthonmegosztásra és a turizmusra támaszkodnak a megélhetésükhöz".

Magyarországon augusztus elején Terézvárosban tettek kísérletet az Airbnb szabályozására. A kerületben folyamatosan ellenőrzik ezután az ideiglenes szállásadók működését.

„Nyolcból öt. Ez a terézvárosi airbnb-kommandó első ellenőrzésének eredménye az illegális rövid távú lakáskiadók kárára. A nyolc ellenőrzött lakásból ötben fogadott ugyanis adózás, bejelentés nélkül turistákat a tulajdonos” – mondta el augusztus elején a tapasztalatokat Soproni Tamás polgármester.



(Guardian)