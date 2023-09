800 embert küld el és bezárja gödöllői gyárát az autóipari multi, mert túl drága a munkaerő

Munkásgyűlés keretében jelentette be szerdán a Lear Corporation Hungary Kft., hogy bezárja a gödöllői gyáregységét - írja a 24.hu.

A lap megkereste Kozma Zsoltot, a Lear Munkavállalók Szakszervezetének elnökét, aki elmondta: szerdán a cég egy több mint 800 fős csoportos létszámleépítést jelentett be, ami gyakorlatilag a gödöllői kábelkorbácsgyár becsukását jelenti. A gyárbezárás oka, hogy a társaság valószínűleg úgy ítélte meg, hogy Magyarországon már túl magas munkaerő-költséggel jár a termelés. A kábelkorbácsgyártás alacsony hozzáadott értéktartalmú, nagy élőmunka igényű technológiát igényel, amelyet nem lehet robotizálni. Az ágazat leépülését már az elmúlt években is megtapasztalták az érdekképviseletnél: a vállalat éppen öt évvel ezelőtt záratta be 500 fős gyöngyösi kábelkorbács-üzemét, és a gödöllői egységnél is több száz fős leépítések voltak. Ezzel párhuzamosan az anyavállalat olyan országokban (például Szerbiában, Marokkóban, Tunéziában) nyitott üzemeket, ahol alacsonyabb bérköltségen tudta ezeket a munkafolyamatokat elvégeztetni. Korábban a megszüntetett munkafolyamatok helyére hoztak másikat Magyarországra, ez azonban most nem így lesz, ugyanis a szegényebb országokban olcsóbban és nyereségesebben tud a Lear termelni – mondta Kozma Zsolt. A szakszervezet információi szerint a gödöllői üzem nem kapott kormányzati támogatást, és létszámtartási kötelezettsége sincsen.

