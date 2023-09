A washingtoni aggok háza

- Miért van Csernyenko előtt mindig három mikrofon?

- Az egyikbe kapaszkodik, a másikon oxigént kap, a harmadikon meg súgnak neki, hogy mit mondjon.

1985. február 28-án minden szovjet tévénéző megtekinthette, ahogy az ország vezetőjét, az akkor már halálos beteg Konsztantyin Csernyenkót elrángatják szavazni. A pártfőtitkár két héttel később meghalt, és a Szovjetunió, amit Csernyenkó előtt gyors egymásutánban másik két kommunista múmia, Brezsnyev és Andropov is vezetett, szintén nem húzta sokáig.

photo_camera Joe Biden (80) Fotó: SAMUEL CORUM/AFP

A nagyhatalom utolsó éveiben az egész világon terjedtek olyan viccek, mint ami ezt a cikket is indítja. A gerontokrácián, az öregek uralmán legalább röhögni lehet, ha már szenvedni kell alatta. Az élőhalott Csernyenkó közszemlére tételekor a Szovjetunió esküdt ellenségét az a Ronald Reagan vezette, aki maga is szívesen viccelődött a moszkvai vezetés átlagéletkorával, annak ellenére is, hogy 1985-ben, 74 évesen a valaha élt legidősebb amerikai elnök volt.

Reagan 1989-ben búcsúzott el a Fehér Háztól, 1994-ben pedig bejelentette, hogy Alzheimer-kóros. Bár azóta komoly kutatók is foglalkoztak azzal, hogy a teljes szellemi leépüléssel járó betegség korai tüneteit mutassák ki a még elnök Reagannél, a hollywoodi színészből lett politikussal kapcsolatban komolyan nem merült fel, hogy ne lett volna képes ellátni vezetői teendőit. Az 1980-as években még csak a Kremlben tolerálták a demenciát.