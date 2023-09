Most nézd meg az új üstököst, mert több mint 400 év múlva lesz legközelebb látható

A csillagászat szerelemesei készíthetik a távcsöveiket: egy nemrég felfedezett üstökös száguld épp el mellettünk, több mint 400 év után először. És legközelebb több mint 400 év múlva lesz újra látható.

Az északi féltekén élő csillagászok a napokban már láthatják a körülbelül kilométeres átmérőjű üstököst, amely szeptember 12-én húz el a Földhöz legközelebb, mintegy 125 millió kilométeres távolságra tőlünk.

Nagyjából másfél órával hajnal előtt lesz érdemes felnézni az égre, az Oroszlán csillagkép közelében lesz látható az üstökös, de jobb felkészülni arra, hogy nem lesz könnyen kiszúrható.

Paul Chodas, a NASA földközeli objektumokat kutató központjának vezetője azt mondta: „Valóban szükség lesz egy jobb távcsőre, hogy megláthassuk, és azt is tudni kell, hogy hol keressük.” Gianluca Masi olasz csillagász szerint „az üstökös most csodálatosan néz ki, hosszú, erősen strukturált csóvájával, és teleszkóppal is öröm látni.”

photo_camera Fotó: DAN BARTLETT/AFP

Az üstökös szeptember 17-én lesz a legközelebb a Naphoz - közelebb, mint a Merkúr -, a csillagászok szerint azonban, bár van rá némi esély, hogy szétesik, valószínűleg túléli majd a forró csillag melletti elhaladást, ezután pedig elhagyja a Naprendszert, és csak 435 év múlva tér vissza. De előtte még - ha valóban túléli a Nap melletti útját - szeptember végén a déli féltekéről is látható lesz az esti szürkület idején.

A ritka, zöld üstököst a csillagászok azóta figyelemmel kísérik, hogy augusztus 12-én egy japán amatőr csillagász, Hiedó Nisimura felfedezte - róla is nevezték el, bár hivatalos neve C/2023 P1. Az üstökös utoljára körülbelül 430 éve járt felénk, nagyjából egy-két évtizeddel azelőtt, hogy Galilei feltalálta a távcsövet.



Ha valaki szeretné követni az útját, a The Sky Live oldalán megteheti, az Időképen pedig látható róla néhány nagyon szép fotó.



via ABC News