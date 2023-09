Tízből hat nő nem fogja tudni felvenni a babaváró hitelt

Tízből hat nő nem lesz jogosult babaváró hitelre jövő évtől azután, hogy a kormány júniusban megvágta a családtámogatásokat - legalábbis ez látszik a Magyar Nemzeti Bank friss átlagaiból. A babavárót 2024-től csak azok a családok vehetik fel, ahol az igénylő nő harminc év alatti, vagy még nem töltötte be a harmincat, amikor teherbe esett.

A számok szerint a szigorítás a gyakorlatban leginkább a budapestieket érinti: tavaly itt volt a legmagasabb a harminc felettiek aránya a hitelt felvevők között. Vidéken az igénylők 41,8, a fővárosban az igénylők 30 százaléka vette fel a hitelt harminc éves kora előtt.

A szigorítással a kormány azt szeretné elérni, hogy a nők minél korábban vállaljanak gyereket, hogy aztán nagyobb eséllyel szüljenek második és harmadik gyereket is - így reagálva arra a régóta és világszinten megfigyelhető tendenciára, hogy kitolódott a gyerekvállalás ideje. 2025-ig egyébként átmeneti időszak lesz érvényben, amikor még a harminc és negyven év közötti nők is felvehetik a babavárót - de csak akkor, ha már terhesek, és ezt igazolják is. A keretösszeg tízről tizenegymillió forintra emelkedik.

A babaváró szigorítása nemcsak szimbolikusan, de gazdaságilag is fájdalmas lépés: a hitel sokaknak részben, vagy akár teljes egészében önerő lehetett egy lakáshitelhez.

A 2022-es választási kampányban Orbán Viktor ígérte, ha újra a Fidesz alakít kormányt, az összes családtámogatási formát meghosszabbítják és ki is terjesztik. A 444 újságírójának kérdésére, hogy miért történik mégis épp ennek az ellenkezője, Gulyás Gergely júniusban azt mondta: a családtámogatásokat nem megszüntetik, csak újragondolják.

