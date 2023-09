Újgazdag pöcsök bombázói vitték hátra a szaunához Bayer Zsoltot abban a klubban, amit most Tiborcz István nyitott újra

„Rengeteg friss, újgazdag pöcs járt oda. Kicsike, kopaszka, virsli ujjú figurák, akik hozták magukkal a bombázó nőiket. Újgazdagék teniszezgettek, iszogattak, a bombázók pedig el-elvitték szegény portásfiút hátra, a szaunák meg az öltözők környékére. Ezt is ki lehetett bírni.” - írta pár éve egy publicisztikában Bayer Zsolt Fidesz-alapító újságíró arról a svábhegyi klubról, amit pár napja Tiborcz István nyitott újra, és ahol Bayer maga is portásként dolgozott a nyolcvanas években. Ezek szerint az akkori Fonográf Klubban már akkor is volt medence, wellness-részleg és teniszpálya is a szolgáltatások között.

Az elődjéhez hasonlóan szintén csak tagságival látogatható Botaniq Budai Klub a miniszterelnök vejéhez tartozó BDPST Group szerint „a klasszikus polgári értékrendet és mentalitást testesíti meg”, az Index luxusszakértője szerint pedig az old money – azaz a történelmi arisztokrácia és a nagypolgárság – által is preferált „csendes luxus” irányába indultak el: