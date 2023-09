Újra vádat emelhetnek Hunter Biden ellen

A szövetségi ügyészek a bírósági papírok szerint szeptember végéig újra vádat akarnak emelni Joe Biden amerikai elnök fia, Hunter Biden ellen, írja a BBC. Egyelőre nem tudni, David Weiss ügyész mivel vádolja az 53 éves férfit.

photo_camera Hunter Biden, az elnök problémás gyereke 2022. április 18-án a Fehér Házban húsvét alkalmából rendezett tojáskeresésen. Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

A bírósági beadvány szerint Hunter Biden illegálisan tartott lőfegyvert, miközben kábítószer-fogyasztó volt. Emellett szövetségi nyomozás is folyik ellene üzleti ügyei miatt. Biden jogi csapata reméli, hogy az öt éve tartó, kiterjedt nyomozást „a bizonyítékok és a törvények alapján, nem pedig külső politikai nyomásgyakorlásra alapozva zárják le”.

Júliusban nem sikerült megkötni a vádalkut, melyben Biden bűnösnek vallotta magát adócsalásban és lőfegyverrel való visszaélésben. A júliusi volt az első alkalom, hogy az igazságügyi minisztérium vádat emelt egy hivatalban lévő elnök gyermeke ellen.

A Trump által kinevezett Maryellen Noreika bíró megkérdőjelezte, hogy az alku Hunter Biden számára mentességet biztosít-e olyan bűncselekmények alól is, melyekben később indulna eljárás. Azt mondta, hogy a megállapodás nem szokványos feltételeket tartalmaz, és a lőfegyverrel való visszaélésre javasolt megoldás szokatlan. Bár Weiss is Trump jelöltje volt, a republikánusok az ő kinevezését is kifogásolták.

A republikánusok Biden elnök ellen is vádat emelnének, azt állítva, hogy szerepe volt fia külföldi üzleti ügyeiben - bár erre vonatkozó bizonyítékok ez idáig nem merültek fel. A múlt hónapban a képviselőház felügyeleti bizottsága banki nyilvántartásokra hivatkozva közölte, hogy Biden 2009-2017 közötti alelnöksége alatt fia 20 millió dollárt kaszált orosz, kazah és ukrán oligarcháktól.