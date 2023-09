A NER egyetlen elképesztő interjúban: úgy beszélgetett az Index főszerkesztője a Szijjártó Pétert meghajóztató Szíjj Lászlóval, mintha a jachtbiznisz krumplitermesztés lenne

Mindenre rákérdeztek, de valójában semmire sem kérdeztek rá a kormányzati médiaistállóba tartozó Index vezető szerkesztői, amikor meginterjúvolták a NER utóbbi éveinek egyik legsikeresebb üzleti háttéremberét, Szíjj Lászlót.

A Mészáros Lőrinccel igen szoros kapcsolatokat ápoló, gazdaságilag vele együtt felemelkedő, a rendszer elitjét luxusjachtján nyaraltató építési vállalkozó interjújának az adja a különlegességét, hogy szinte sosem ad ilyet, még a kormánymédiának sem.

Az interjú a résztvevők személye és az őket összekötő viszonyrendszer miatt igen érdekes, bár a szó klasszikus értelmében szinte semmi sem derül ki belőle.

Hacsak az nem, hogy Pesty László beígért leleplezései tényleg zavart okozhattak az állampárti rendszerben, vagyis tényleg lehet valami a kezében.

Miért érdekes ez?

A NER hálózatának alapját képező milliárdosok szinte sosem nyilatkoznak a sajtónak. Ezért is különleges, hogy Duna Aszfalt nevű építőcégéről, illetve a magyar külügyminiszter és Mészáros Lőrinc jachtoztatásáról, illetve Lady MRD nevű luxushajójáról ismert Szíjj László vállalkozó interjút adott az Indexnek.

Kik a főszereplők?

Az interjúnak már az első kérdés elhangzása előtt izgalmas hangulatot kölcsönöz a benne résztvevők személye. Szíjj Lászlót ugyanis Fekete-Szalóky Zoltán, az Index főszerkesztője és egyik helyettese, Ilku Miklós interjúvolta meg.

A főszereplő tiszakécskei építési vállalkozó, a település rendszerváltás utáni polgármestere, aki tehetős, de magyar szinten sem kiugróan gazdag üzletemberből még csak nem is a NER-korszak legelején, hanem néhány évvel később, Simicska Lajos bukása után lett szinte egy csapásra az egyik leggazdagabb magyar és a 10-100 milliárdos nagyságrendű közbeszerzések királya. Szíjj központi cége, a Duna Aszfalt rövid idő alatt átvette a korábbi központi NER-pénzszivattyú, a Közgép helyét az állami építési megrendelésekben. Ennek a folyamatnak volt szimbolikus lépése, amikor Szíjj 2018-ban megvette és a birodalmába olvasztotta a simicskátlanított Közgépet. Szíjj minden túlzás nélkül Mészáros Lőrinc ikercsillagaként rakétázott a rendszer legbelső, leggazdagabb köréig: építőipari felemelkedése szigorúan együtt mozgott Orbán Viktor gyerekkori barátjának sikereivel. 2018 és 2020 között a két szorosan együttműködő üzletember cégei együtt 1500 milliárd forintnyi közbeszerzést nyertek. Szíjj egy horvát ingatlanfejlesztőben is társtulajdonosa Mészáros Lőrincnek, akivel a CLH Kft.-ben is közösen vesznek részt, és cége a Mészáros & Mészáros Kft.-vel is rendszeresen dolgozik közös építőipari projektekben.

photo_camera Csoportkép az Eszék focicsapatának stadionjában, középen Mészáros Lőrinc, a kép jobb szélén Szíjj László Fotó: NK Osijek

Szíjj a magánéletben is közeli viszonyt ápol az egykori felcsúti polgármesterrel és a kormány legbelső körével. Többek között azáltal, hogy ő a kormányzat, az állampárt és a vele összefonódott üzleti kör nyári luxushajóztatója. Két korábbi jachtjának egyikén ingyen nyaraltatta Szijjártó Péter külügyminisztert és családját, miközben százmilliárdos szerződéseket kötött az állammal. De a Lady MRD fedélzetén rendszeresen látták Mészáros Lőrincet és családját is. Szíjj közben az Orbán Viktor és a belső kör által használt magánrepülővel utazott focimeccsre, dokumentáltan legalább egyszer.

Fekete-Szalóky Zoltán Index-főszerkesztő egy kiszivárgott, itt meghallgatható, 2021-ben készült hangfelvételen arról beszélt az Index újságíróinak, hogy a háttérből Mészáros Lőrinc adott pénzt az újság működtetésére, ezért „ne másszanak bele” az üzletemberbe és Várkonyi Andreába. Fekete-Szalóky 2021-ben „A leggazdagabb adakozó” címmel készített benyalós álinterjút Mészárossal.