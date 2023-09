Medencévé változtatta Hongkong utcáit az özönvízszerű eső

A meteorológiai mérések 1884-es bevezetése óta soha nem esett még annyi eső Hongkongban, mint csütörtökön. Óránként 158 milliméternyi csapadék zúdult a 8 milliós városra.

Az extrém időjárási körülmények miatt a hatóságok pénteken bezárták az iskolákat és a munkahelyeket is. A rengeteg eső miatt az utcák és a metróállomások is víz alá kerültek, a város keresztirányú forgalmát lebonyolító alagútját is elöntötte a víz. Legalább 83 embert kellett kórházba szállítani.

photo_camera Elárasztott bevásárlóközpont Hongkongban Fotó: BERTHA WANG/AFP

A heves esőzések a dél-kínai régió több városát is érintik. A Hongkong melletti 13 milliós Shenzhenben 1952 óta nem látott csapadékmennyiséget mértek.

A kínai meteorológusok arra számítanak, hogy az extrém időjárás szombatig tart majd a régióban. A szakértők szerint a klímaváltozás a jövőben tovább fokozhatja a hasonlóan intenzív trópusi viharok kialakulásának esélyét.

(via BBC)