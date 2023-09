Ungár Péter jobban örült volna, ha Orbán Viktor a testvére villája helyett egy szállodai szobában nyaral

„Azt is el kell mondanom, hogy szerintem úgy helyes, ha a miniszterelnök nyaralni megy, akkor kivesz egy szép szállodai szobát és kifizeti” - írta az oldalán Ungár Péter, az LMP társelnöke, miután megjelent egy felvétel arról, hogy Orbán Viktor a nővére horvátországi nyaralójába sétál be, miután úszott egyet a tengerben. A miniszterelnök a strandolás után egy olyan villába ment be, ami Ungár Péter nővérének a tulajdonában áll. Ungár Anna a vezető tisztségviselője a BIF Nyrt.-nek, ami az állammal is szokott üzletelni. A BIF főrészvényese a Pió-21 Kft., aminek tulajdonosa Schmidt Mária és gyerekei: Ungár Péter és Ungár Anna.

Miután a Momentum és Hadházy Ákos is valamiféle magyarázatot várt Ungártól a miniszterelnök megnyaraltatására, az LMP társelnöke ezt írta: „Azt is el kell mondanom, hogy a családunk tulajdonában álló cég bevételének töredéke származik állami forrásból. A mi vagyonunk szinte teljességében édesapám teljesítményének az eredménye. Ha egy ilyen arányú állami bevételtől NER-cég egy cég, akkor a Partizán állítása szerint szinte minden magyar vállalkozás az.”

A nyaralóról szóló posztjában visszaszólt Kele Jánosnak, a Momentum elnökségi tagjának is, aki korábban a Miniszterelnökségen, majd az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál dolgozott szakértőként: „Komolyan azt gondoljuk, hogy a nagykép szempontjából bármilyen más eredményhez vezet majd, ha a következő napokat azzal töltjük, hogy a Momentum korábban az Orbán-kormánynak dolgozó politikusa felkérdez, hogy akkor miért is vagyok tekinthető ellenzéki politikusnak? Egyáltalán miért gondolja a Momentum, hogy az fontos, hogy ők kiket minek tekintenek? Ez érdemben befolyásolja azt a felállást, ami újra és újra kétharmadhoz vezet? Szerintem a negyedik kétharmad után akkor követjük el a legnagyobb hibát, ha bármit ugyanúgy csinálunk mint korábban. Leleplezni újra és újra, hogy édesanyám fideszes, nem a politika megújítása, csak tetszelgés a meglévő tábor előtt.”